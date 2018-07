Alles muss raus

Beim Schülergottesdienst wurde das Abschiednehmen nochmals thematisiert, eine spezielle Zeremonie gab es indes nicht. "Abschied nehmen braucht Zeit", sagt Rektorin Elisabeth Ströhler. Und deshalb habe man schon vor Monaten damit begonnen und die Kinder darauf vorbereitet.

Ganz darauf ausgerichtet war das letzte Schulfest in dem Gebäude, das einst ein "Schatzkästchen" war (man denke an die durch und durch teppichbezogene Aula) und nun ausgedient hat, weil Schäden an der Fassade, weitere Mängel und zusätzlicher Raumbedarf durch neu hinzugekommene Anforderungen eine Sanierung offensichtlich nicht mehr rentabel machten. Jetzt strahlen die Wände der alten Schule nochmals farbenfroh - die Kinder durften sie bemalen, an einer davon ihre schönsten Erlebnisse im Schulhaus festhalten. Auch die Nachbarschaft war anlässlich des Schulfests eingeladen, ein letztes Mal durch das Gebäude zu streifen. "Das wurde gut angenommen", berichtet Ströhler. Schließlich hat eine Grundschule mit ihrem engen Stadtteilbezug einen hohen Identifikationsfaktor. Da kommen Emotionen ins Spiel: Gerade in der vergangenen Woche seien viele Ehemalige gekommen, um sich in ihrer alten Schule nochmals an die damaligen Zeiten zu erinnern und davon zu erzählen.

Haufenweise Umzugskisten prägen aktuell neben den Wandmalereien das Bild im Innern des Gebäudes, das ein Kind seiner Zeit war, wie es die neue, vermutlich 14 Millionen Euro teure moderne Bildungsstätte auch sein wird. "Die Kollegen haben schon fleißig gepackt", berichtet Ströhler. Bei so einem Umzug merke man mal, was alles zur Schule dazugehört - bis hin zu den Goldfischen im Teich. Sie wurden über Eltern in treu sorgende Hände gegeben.

Für vermutlich zwei Jahre geht's mit rund 240 Schülern ins Ausweichquartier nach Wintersdorf, in die ehemalige Haupt- und Werkrealschule im Ried. Jedes Möbelstück hat bereits die neue Wintersdorfer Zimmer-Nummer verpasst bekommen, eine Spedition bringt die kompletten Klassenzimmer in der vorletzten Ferienwochenende in den Riedort.

Das Sich-vertraut-machen in Wintersdorf war ein weiteres Thema, das die Schule zuletzt beschäftigte, wie die Rektorin erläutert. Zunächst fand ein Lehrerausflug an die vorübergehend neue Stätte statt, dann zwei Bus-Probefahrten mit den Grundschülern, die nun den Weg und die Haltstellen schon mal gesehen haben und bereits wissen, in welche Klassenzimmer sie dort kommen - und, obwohl sie ein aus ihrer Sicht "tolles Schulhaus" verlassen, schon ganz angetan sind vom Ausweichstandort, so Ströhler. Vor allem der große Schulhof löse Begeisterung aus.

Während für die Bauzeit des neuen Gebäudes der komplette Unterricht in Wintersdorf stattfindet, werden die weiteren schulischen Angebote wie AGs, Hausaufgabenbetreuung und verlässliche Grundschule in Rastatt angeboten, ganz in der Nähe der alten Wirkungsstätte: in Räumen des Tulla-Gymnasiums.

Derweil mischt sich Vorfreude auf das neue Haus mit Wertschätzung für die gute Zeit im ausgedienten Gebäude, am 15. September soll dann von 10 bis 12 Uhr bei einem Flohmarkt Tabula rasa zugunsten des Fördervereins gemacht werden. Unter dem Motto "alles muss raus" können sich Souvenirjäger vom ausgestopften Tier über Tafeln bis Bastelarbeiten ein Stück der alten Schule nach Hause holen oder - in Form des Aulateppichs - gar abschneiden.

Ab Ende Januar/Anfang Februar, so der aktuelle Zeitplan, soll das Gebäude schließlich fallen; die Baustelle für den Neubau, so die städtische Pressestelle auf Nachfrage, werde dann im kommenden Sommer eingerichtet.