Pläne für Heimtier-Krematorium Durmersheim (HH) - Hinterlassenschaften von Hunden sind ein Thema, das kommunale Gremien häufig beschäftigt. Ungewöhnlich dagegen ist, dass Hunde an sich eine Hinterlassenschaft darstellen, die für Diskussion sorgt. Am Dienstag kam es im Bau- und Planungsausschuss des Durmersheimer Gemeinderats dazu. In den Sommerferien wird sich der Gemeinderat sogar in einer Sondersitzung damit befassen müssen, die eigens der tierischen Angelegenheit wegen einberufen werden muss. Es geht um ein Kleintierkrematorium, das eine Firma im Gewerbegebiet an der Malscher Straße einrichten will. Wie den Unterlagen zur Ausschussberatung zu entnehmen war, will der Betreiber "Heim- und Kleintiere" mit einem Gewicht bis zu 50 Kilogramm einäschern. Die sei eine "ganz kleine Charge", spielte Ortsbaumeister Hans-Martin Braun auf das Bundesimmissionsschutzgesetz (Bimsch) an, das für das beabsichtigte Gewerbe entscheidende Bedeutung hat. Dieses Gesetz wiederum beinhalte für Antragsteller den Anspruch auf Genehmigung, betonte Bürgermeister Andreas Augustin. Angesiedelt werden soll das Tierkrematorium in einem Teilbereich eines bestehenden Gebäudes neben der Malscher Straße. Im Ausschuss regte sich ein gewisses Unbehagen, weil einige Dinge unklar waren. Andreas Stempfle (BuG) zum Beispiel sorgte sich um Geruchsbelästigungen. Die Auswirkungen seien "schlecht" einzuschätzen. Man sollte das Vorhaben dem Gemeinderat vorlegen. "Wir wissen gar nichts", war Matthias Maier (BuG) ebenfalls verunsichert. Er wies darauf hin, dass Wohngebiete nicht allzu weit entfernt seien, und er forderte die Verwaltung auf, sich nach Erfahrungen an anderen Standorten zu erkundigen. Dieser Anregung schloss sich Stephen Jung (CDU) an, er bat, die Dinge "abzuklären". Michael Veneziani (CDU) fragte sich, ob eine Behörde überprüfe, welche Tiere verbrannt werden. Werner Hermann (SPD) wunderte sich über den Bedarf für ein Tierkrematorium, stellte aber fest, dass baurechtlich wohl nichts einzuwenden sei. Im Übrigen sei die Prüfung kritischer Punkte Aufgabe des Landratsamts. Bürgermeister Augustin wies darauf hin, dass es sich nur um ein "kleines" Bimsch-Verfahren handelt. Schon größere Hunde über 50 Kilo könnten nicht angenommen werden. Jedoch gebe es das Risiko, dass vielleicht in 15 Jahren ein neuer Betreiber komme, eine größere Anlage bekomme, die dann genehmigt werden müsste. In der Verwaltungsvorlage war empfohlen worden, das Einvernehmen zum aktuellen Antrag zu erteilen. Augustin machte darauf aufmerksam, dass für die Stellungnahme der Kommune Fristen eingehalten werden müssten. Daher wäre bei Übertragung an den Gemeinderat eine baldige Sondersitzung erforderlich. Stempfle hielt seinen Antrag aufrecht. Er wurde mit deutlicher Mehrheit angenommen. Wie während der Beratung zu erfahren war, soll es sich bei dem Betrieb nicht um eine profane Tierbeseitigungsanstalt handeln. Es gehe vielmehr darum, Heimtierbesitzern die Asche ihrer Lieblinge in einer Urne mit nach Hause zu geben. Zu dem Krematorium würden sogar zwei "Verabschiedungsräume" gehören.

