Stiftung festigt Nepal-Hilfe

Der Trip an Weihnachten 1992 führte die Overlacks jenseits der Zivilisation. Kein Wasser, kein Strom, keine Straße waren anzutreffen, als sie an einer Schule bei Naudanda vorbeikamen, in denen 60 Kinder von drei Lehrern unterrichtet wurden. Jörg Overlack hat heute noch die Dankbarkeit der Kinder vor Augen, "dass sie lernen dürfen".

Die Begegnung war eine Initialzündung. Unter dem Leitgedanken "Bildung gestaltet Zukunft" startete das Ehepaar sein Hilfsprojekt für Kinder und Jugendliche. Die Bilanz nach einem Vierteljahrhundert: Rund eine Million Euro wurden an Spenden gesammelt, die in Projekte flossen. Über 1000 Schüler konnten gefördert werden; sieben Dorf- und Bergschulen in dem weitläufigen Gebiet um Pokhara profitierten.

Bei dem Hilfsprojekt pocht Overlack auf einige Prinzipien: Die Spendengelder müssen zu 100 Prozent in Nepal ankommen. Weil die Unterstützung vom Gedanken der "Hilfe zur Selbsthilfe"getragen ist, wird von Schülern und Schulen auch Eigeninitiative verlangt. Und weil die Armut so groß ist und der Anteil der Analphabeten zwar sinkt, aber immer noch bei über 50 Prozent liegt, erwarten die Helfer von den Schülern auch ein bestimmtes Leistungsniveau, sonst profitiert ein anderes Kind von dem Stipendium. "Jedes Kind, das ein eigenbestimmtes Leben führen darf, ist ein Gewinn", sagt Jörg Overlack. In diesem Sinne gewann er im Laufe der Jahre viele Unterstützer. Allein rund 130 Menschen in Mittelbaden unterstützen das Projekt zehn Jahre mit einer Patenschaft (170 Euro pro Kind und Jahr). Der Kiwanis-Club ließ sich von der Aktion überzeugen; die August-Renner-Realschule zeigt seit Jahren ein Herz für die Nepal-Hilfe. Alle Unterstützer werden aktuell über die Entwicklung der Projekte und Kinder informiert; regelmäßig reist die Familie Overlack ins Land, um die Lage vor Ort zu kontrollieren.

Als Nepal 2015 von mehreren verheerenden Erdbeben erschüttert wurde, wurde die Hilfsaktion ungeahnt beflügelt. 138000 Euro kamen innerhalb weniger Wochen zusammen. Man heuerte einen Bauingenieur an und ließ ein Musterhaus entwickeln, das in den Bau von 73 Gebäuden mündete. Und man packte den Bau der mittlerweile neunten Schule in Sikles an - mit Kosten von 90000 Euro das größte Projekt der Overlack-Initiative. 200 Kinder sollen dort ab dem kommenden Jahr auf 2000 Metern Höhe unterrichtet werden.

Der Wunsch des Ehepaars Overlack nach einer Verstetigung des Projekts hat sich erfüllt. Die Familie - mit zwei Söhnen, Schwiegertöchtern und Enkeln - hat sich bereits 2016 bereiterklärt, die Hilfsaktion fortzuführen. Mittlerweile besteht die "Nepal-Kinder-Overlack-Stiftung" mit einem Grundkapital von 100000 Euro, die durch Zustiftungen wachsen oder dank Spenden weitere Projekte angehen kann.

Für Jörg Overlack ist damit mehr denn je gewiss, was das für Nepal auch künftig bedeutet: "Ein Ort, der heute besser ist als gestern."