Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts

BT: Herr Linder, gibt es eine totale Mondfinsternis häufiger als eine totale Sonnenfinsternis?

Jürgen Linder: Nein, sie ist seltener. Aber dafür einfacher zu beobachten. Denn sie ist, wenn sie eintritt, auf der ganzen Nachthälfte sichtbar, wo der Mond über dem Horizont steht. Das hängt mit der Mondbahn zusammen, die stark zur Ekliptik geneigt ist.

BT: Ist die totale Mondfinsternis ein Ereignis, auf das die Sternfreunde hinfiebern?

Linder: Natürlich ist eine Mondfinsternis - kurz: Mofi - immer wieder interessant. Aber das Fieber wegen einer totalen Sonnenfinsternis (Sofi) ist deutlich höher. Denn meist ist das ja mit ein wenig Reisestress verbunden. Eine totale Sofi gibt es nämlich nur auf einem schmalen Streifen. Drum herum ist die Sofi dann nur partiell.

BT: Was ist das Besondere bei einer Mondfinsternis?

Linder: Bei der Mondfinsternis erscheint der Mond in rotem Licht, zumindest wenn er voll in den Erdschatten eintritt. Das liegt am stärker gebrochenen Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre.

BT: Um wie viel Uhr wird es so weit sein?

Linder: Die Sonne geht bei uns erst um 21.19 Uhr (Sommerzeit) unter. Der Beginn, also Eintritt in den Halbschatten, ist um 19.13 Uhr - und deshalb unsichtbar. Wenn der Mond mit dem Sonnenuntergang aufgeht, wird man kaum was erkennen können. Um 21.30 Uhr beginnt die totale Phase. Man sollte sich zum Sonnenuntergang einen Platz suchen mit freier Sicht in die andere Richtung (Osten/Südosten), um den Mond möglichst früh zu erkennen. Um 22.22 Uhr ist der Mond dann voll verfinstert und rot. Es ist dann immer noch Dämmerung. Um 23.13 Uhr endet die totale Phase; um 0.19 Uhr, also am 28. Juli, tritt der Mond aus dem Kernschatten. Um 1.30 Uhr tritt er aus dem Halbschatten. Die Halbschattenphase ist meist nicht mehr so von Interesse.

BT: Wie lange dauert die totale Mondfinsternis?

Linder: Ingesamt hier mehr als sechs Stunden. Die totale Phase etwas mehr als eine Stunde. Es ist die längste Mofi in diesem Jahrhundert.

BT: Haben die Sternfreunde Durmersheim zum 27. Juli etwas Besonderes geplant?

Linder: Die Sternfreunde Durmersheim bieten dieses Mal bei der Mofi keine Veranstaltung an. Unter anderem kann unser großes Teleskop zurzeit motorisch nicht nachführen. Wir wollen versuchen, das in den Schulferien zu reparieren. Zudem ist dieses Mal die Horizontsicht an der Sternwarte wegen Gebäuden und Bäumen schwierig. Wir hoffen, eine der nächsten Mofis als Sondertermin anbieten zu können. Die nächste ist am 21. Januar 2019, allerdings in den frühen Morgenstunden. Am 16. Juli 2019 gibt es dann noch eine partielle Mofi am Abend. 2019 steht der Mond dann auch höher am Himmel.

BT: Haben Sie Tipps für alle, die sich die Mondfinsternis ansehen wollen?

Linder: Der Tag der Mondfinsternis fällt auch genau auf die Marsopposition. Tief im Südosten kann man den Mars hellrot strahlen sehen. Wer im Garten freie Sicht nach Südosten hat, kann das Ereignis bei angenehmen Temperaturen beobachten. Wer einen Feldstecher hat, wird noch mehr Freude an der Mofi haben. Wer mit Kamera oder Handy versuchen will, die Mofi zu fotografieren, sollte den Blitz ausgeschaltet lassen. Ein Stativ ist eigentlich ein Muss. Bei der Mofi können um die totale Phase herum die Sterne sichtbar werden, als ob kein Mond da wäre. Deshalb sollte man dort beobachten, wo die Straßenlaternen nicht stören. Dies ist heutzutage aber immer schwieriger bei der hohen Lampendichte. Hinzu kommt, dass die neutralweißen LED-Lichter das Auge stark blenden.