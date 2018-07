Logo-Pack zieht nach Bischweier

Bühl



Eine Königin geht, eine neue kommt Bühl (kie) - Am Dienstag ist die 30. Bühler Zwetschgenkönigin, Romy Paul, feierlich verabschiedet worden. Im Anschluss wurde ihre Nachfolgerin Jessica Stiefel von Oberbürgermeister Hubert Schnurr in Amt und Würden gesetzt. Den ersten Auftritt hat Stiefel beim Zwetschgenfest (Foto: kie). » Weitersagen (kie) - Am Dienstag ist die 30. Bühler Zwetschgenkönigin, Romy Paul, feierlich verabschiedet worden. Im Anschluss wurde ihre Nachfolgerin Jessica Stiefel von Oberbürgermeister Hubert Schnurr in Amt und Würden gesetzt. Den ersten Auftritt hat Stiefel beim Zwetschgenfest (Foto: kie). » - Mehr