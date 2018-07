Open-Air-Lounge für Jugendliche

(dm/red) - Der Ehrenhof der Barockresidenz verwandelt sich wieder zur großen Bühne - heute Abend lockt Dieter Thomas Kuhn zur Schlagerparty, am Sonntag folgen dann La Brass Banda, Moop Mama und Fättes Blech. Die Besucher müssen einiges beachten (Foto: av). » - Mehr

(cn) - Wunderbare Melodien in einer stimmungsvollen Atmosphäre präsentiert - mit einem erstmals veranstalteten Freiluftkonzert verzauberte der Musikverein Winden mehr als 200 Besucher, die in den Schulhof des Sinzheimer Ortsteils Winden gekommen waren (Foto: Nickweiler). » - Mehr

Karlsruhe