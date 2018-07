Kundenzufriedenheit: 92 Prozent

Iffezheim



Visitation in Kirchengemeinde Iffezheim (sch) - "Es ist gut, dass auch mal ein Blick von außen auf die Gemeinde geworfen wird", so der Pfarrer Michael Winkler von der Paul-Gerhardt-Gemeinde, der ein positives Fazit am Ende der Visitationswoche zog. Zu Gast war eine Abordnung des Dekanats (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - "Es ist gut, dass auch mal ein Blick von außen auf die Gemeinde geworfen wird", so der Pfarrer Michael Winkler von der Paul-Gerhardt-Gemeinde, der ein positives Fazit am Ende der Visitationswoche zog. Zu Gast war eine Abordnung des Dekanats (Foto: sch). » - Mehr