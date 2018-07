"Klingende Feinkost" und "Horny Horns" Durmersheim (HH) - Auf die totale Mondfinsternis, die am späten Freitagabend den Erdtrabanten blutrot färbte, achtete beim Jubiläumsfest des Musikvereins 1868 Durmersheim kaum jemand. Die Techno-Party mit den DJs Simon & Phil war den Besuchern das bessere Spektakel. Ganz anders war es mit den "Götterfunken", die am Sonntagabend die Luft erfüllten. Sie zogen das Publikum vollkommen in Bann. Zum Sprühen gebracht wurden sie in Form von Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" durch den Musikverein Fautenbach. Die beiden Klangereignisse bildeten den Auftakt und Ausklang der drei Festtage, mit denen der Musikverein sein 150-jähriges Bestehen feiert. Über die mitreißende Freitagsfete und den genussvollen Samstagabend wurde bereits berichtet. Am Sonntag gab dann fast zwölf Stunden lang die Blasmusik den Ton an. Eingeläutet wurde der Schlusstag mit einem Festgottesdienst in Maria Bickesheim. Die Messe zelebrierte Pfarrer Volker Ochs, die Kapelle des Jubelvereins gestaltete den musikalischen Part. Diese Mitwirkung und die Umrahmung des Fassanstichs waren die einzigen Auftritte des Gastgeber-Orchesters. Zu mehr blieb einfach keine Zeit. Der Festbetrieb nahm nicht nur alle Aktiven in Beschlag, sondern viele Helfer darüber hinaus. Fast 300 Kräfte seien im Einsatz, dankte der Vereinsvorsitzende Karl Koch beim Fassanstich einem großen Freiwilligenheer, das zu großteils von anderen örtlichen Vereinen gestellt wurde. Ohne breite solidarische Unterstützung wäre die Veranstaltung unmöglich gewesen, dankte Koch ebenso der Gemeinde. Bürgermeister Andreas Augustin habe auf kurzem Dienstweg geholfen, so manches Problem spontan zu lösen. Freitag und Samstag wurden die Anstrengungen rundum belohnt. Am Sonntag herrschte zur Mittagszeit erneut Hochbetrieb, danach forderte drückende Hitze Tribut. Die Plätze im Freien unter Bäumen und Sonnenschirmen waren gut belegt, im Zelt lichteten sich die Reihen. Im Programm hingegen gab es keine Lücken. Für Non-Stop-Unterhaltung sorgten die Musikvereine Bruchhausen, Würmersheim, Malsch und Bietigheim sowie Tanzgruppen der JKG, die mit Eltern und Anhang wieder ein kleines Besucherhoch erzeugten. Zwischen den Gästen trat die Jugendkapelle des Musikvereins 1868 auf, die unter ihrem Dirigent Thomas Zieger beachtenswertes Feingefühl und Gespür für Nuancen und Dynamik an den Tag legte. Junge Zuhörer, die Lust aufs Mitmachen bekamen, hatten an einem Probierstand Gelegenheit, sich mit Instrumenten vertraut zu machen. Zum Festfinale am Sonntagabend wurde klingende Feinkost geboten, Lieferant war der Musikverein Fautenbach. Das von Jürgen Mehrbrei dirigierte, rund 50 Aktive zählende Blasorchester, fiel mit außergewöhnlicher Schönheit des Spiels, sorgsam ausgewogener Balance auf. Höhepunkt des Gastspiels und Schlusspunkt des Fests war die unter freiem Sommernachtshimmel im Fackelschein dargebotene "Serenade", ein Bestandteil des Großen Zapfenstreichs. "Freude schöner Götterfunken" und "Guten Abend, gute Nacht" bescherten erhebende Momente. Die Fackeln wurden von einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr getragen. Damit schloss sich für den Durmersheimer Musikverein, der vor 150 Jahren als Feuerwehrkapelle gegründet worden war, der Kreis. Annähernd 250 Zuschauer zeigten sich von der "Serenade", die mit der Nationalhymne endete, wohlig berührt. Mit starkem Applaus wurde dem Fautenbacher Orchester für den Festausklang gedankt, er war perfekt.

