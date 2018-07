Flugmanöver mit selbstgebauten Modellen Von Hans-Peter Hegmann Malsch - Wie viele Hobbys ist auch der Flugzeugmodellbau durch die technischen Entwicklungen und die Kommerzialisierung inzwischen von seinen Anfangstagen weit entfernt. Aber es gibt auch heute noch viele Modellflieger, die an den Ursprüngen festhalten. Sie bestellen im Internet kein flugfertiges Modell, das nach dem Auspacken vor dem ersten Start nur noch mit Energie in Form von Strom oder Benzin betankt werden muss, sondern bauen eigenhändig ein Flugzeugmodell. Was dabei herauskommen kann, war am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft für Fernlenkflug mit Scale-Motormodellen zu sehen, die der Flugsportverein Karlsruhe, Abteilung Modellflug, auf dem Flugplatz bei Neumalsch veranstaltete. Unter dem Begriff Scale-Modelle sind vorbildgetreue Flugzeugmodelle eines tatsächlich vorhandenen oder ehemaligen Flugzeugs zu verstehen. In die Bewertung fließen die genaue Wiedergabe des Originals und die entsprechenden Flugleistungen ein. Das heißt für die Wettbewerbsteilnehmer, sie müssen nach der Begutachtung auch eine Flugvorführung zeigen mit bestimmten Flugfiguren, die dem des Originals entsprechen. Nachbauten von bedingt kunstflugfähigen Flugzeugen müssen mindestens zwei Kunstflugfiguren fliegen. Und so standen 20 Modelle von Teilnehmern aus ganz Deutschland und einem Niederländer in den Zelthangars und warteten auf ihre Bewertung - Doppeldecker mit Namen DH82 Tiger Moth, De Havilland DH60 oder Flugzeuge aus der Nachkriegszeit wie die Jak 18-T und modernere. Die Herkunft der für den Bau verwendeten Dreiseitenansicht (von vorn, oben und einer Seite) muss belegt werden und darf aus Fachbüchern, Zeitschriften oder anderen Quellen stammen. Verwendet werden für den Bau fast immer die gleichen Materialien, die auch der Originalhersteller nimmt. Dabei kommen Holz und Kunststoffe zum Einsatz, oder es wird aus dünnen Metallrohren ein dem Original entsprechender Gitterrohrrahmen zusammengelötet. So präsentierte beispielsweise Klaus Ernst aus der Nähe von Ulm für sein Modell einer Robin DR400-180 eine umfangreiche Mappe mit Dokumenten, die mit vielen Fotos ergänzt waren. Darin enthalten waren Kopien der Originalpläne des französischen Herstellers, nach denen er sein Modell mit 4,36 Meter Spannweite gebaut hat. Mit vielen Fotos der Originalmaschine, die bei einem Flugsportverein in Österreich im Einsatz ist, belegte er seine Arbeit. Die genauen RAL-Farbangaben wurden genauso übernommen wie der dokumentierte, für den Segelflugschlepp umgeänderte Rückspiegel und die schräg angebrachten Zierstreifen an den Radverkleidungen. Mit der Anmerkung, "sonst meinen die Bewertungsrichter womöglich noch, ich hätte die Streifen schräg auf mein Modell geklebt", folgte sofort die Erklärung für diesen Aufwand, der am Ende mit einem dritten Platz belohnt wurde. Nach der Begutachtung kommt das Flugprogramm an die Reihe. Während es vorher noch recht locker zuging und auch mit den Mitbewerbern gescherzt wurde, war jetzt höchste Konzentration angesagt. Am Samstagnachmittag unterbrachen durchziehende Regenschauer mit heftigen Böen das Programm. Am Sonntagmittag standen die neuen deutschen Meister in vier Klassen fest. In der Einsteigerklasse konnte der Abteilungsleiter Modellflug des Flugsportvereins, Klaus Seemann aus Durmersheim, seinen deutschen Meistertitel erfolgreich verteidigen. www.fsv-karlsruhe.de

