Massenbewegung im Ehrenhof Von Daniel Melcher Rastatt - Das war wohl die Party des Jahres. Erst Dieter Thomas Kuhn mit rund 5000 Fans, dann am Sonntagabend La Brass Banda mit Moop Mama und Fättes Blech - und nochmals rund 2500 begeisterten Zuschauern im Schlosshof, die Rastatt an diesem Tag trotz der Hitze noch etwas heißer machten. Denn: Nur vor sich hinschwitzend die Musik konsumieren, das wäre das Gegenteil dessen gewesen, was sich da abgespielt hat bei diesem Blasmusiksonntag der speziellen Art. Das Fest im Ehrenhof, eine Massenbewegung. Schon bei Fättes Blech - da steht die Sonne noch hoch über der barocken Arena - geht das Publikum zum ersten Mal in die Knie, um sich von der Hocke aus umso höher in die Luft zu katapultieren. Es wird nicht das letzte Mal bleiben an diesem Abend. Und während erstmals feine Wolken aufgewirbelten Staubs über den Köpfen der Menschen wehen, attestieren die Musiker vom Bodensee, die fürwahr ein fettes Blech blasen: "Ihr seid der Wahnsinn!" Dann Moop Mama mit ihrem Urban-Brass; eine relaxte und trotzdem druckvolle Zehn-Mann-Formation, die bei länger werdenden Schatten auch immer mehr Menschen in die Mitte des Hofs vor die Bühne zieht: Sie legt noch einen Zahn zu. "Und wenn es zu heiß ist, es kein Wasser mehr gibt, der Boden unter unseren Füßen brennt: Das ist unser Platz, wir geh'n hier nicht mehr weg", heizen die Münchner die Stimmung weiter an, wissend, dass La Brass Banda am Ende doch immer noch mehr herauszukitzeln weiß. Es ist schon wahr: Es gibt Volksmusik und neue Volksmusik, es gibt Rock, Punk, Dub, Hip-Hop und Techno - aber eine Band wie diese hat man (zumindest in Rastatt) noch nie gehört, La Brass Banda spielt und vermischt das alles. Angetrieben und gestützt von einem kräftigen, immer beweglichen Schlagzeug-/Bass-Fundament, bläst die Kapelle einen Sound heraus, der so energiegeladen und mitreißend ist, dass man einfach mit muss. Die Jungs um Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl, immer barfuß auf der Bühne, mögen bayrisch geerdet sein, sind musikalisch aber auf der ganzen Welt zu Hause. Ein Rhythmus, der ins Blut geht und den Schlosshof in Wallung bringt. Als sich ein Alpen-Techno ekstatisch immer weiter steigert, mischen sich Spuren von Pogo in die Tänze. Und selbst die Rastatter Feuerwehrleute, die zur Brandschutzwache bereitstehen, können auf ihrem Fahrzeug nicht ruhig sitzenbleiben. Zum Stück "Ich schrei Alarm!" werden sie von Stefan Dettl zum Tanz auf dem heißen Blechdach animiert. Das Publikum jubelt und johlt. Was kann nun noch kommen? Ein "Mitmachprogramm", das von Nachbarumarmungen über Luftgitarrespielen und "Yoga"-Übungen (!) bis hin zum Soul-Training reicht - nach links drehen, acht Schritte vor, acht rückwärts zurück, Freestyle, Hüpfen, Springen. Rastatt rastet aus. Man muss diese Band einfach lieben. Nach dem Ultraschall-TempoGesang-Gassenhauer "Bauer, Bauer" mischt sich Dank an die Stadt, dass diese ein solches Festival mitten in der City genehmigt mit dem Bedauern, dass um 22 Uhr Schluss sein muss. Die Zugabe gibt's daher in einem einzigen, zeitsparenden Durchlauf, und Punkt 22.01 Uhr geht die Band von der Bühne - und zwar nach vorne, um dann ohne Verstärker mit ihren Instrumenten weitermusizierend durchs Publikum zu spazieren. Authentisch, leidenschaftlich, verrückt. Wer's miterlebt hat, geht mit dem wohligen Gefühl nach Hause, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein.

