Buckelbrut und bestechliche Wächterbienen Rastatt (mak) - Wie gewonnen, so zerronnen: Im Mai und Juni hatte ich zwei Völker gekauft und daraus zwei Ablegervölker gemacht, doch die Freude währte nur kurz: Rund vier Wochen später war ein Volk ohne Königin. Das Brutbild lässt mich bei der Nachschau nichts Gutes erahnen: Anstelle des gewohnten Anblicks von gleichmäßig bestifteten Waben kann ich nur einzelne Waben entdecken, die nach oben gewölbt sind. Der Imker spricht in diesem Fall von "Buckelbrut". In den betreffenden Waben wachsen keine Arbeiterbienen heran, sondern Drohnen. Diese sind größer als Arbeiterbienen und benötigen deshalb mehr Platz, der Wabendeckel wölbt sich nach oben, wenn die Larve wächst. Drohnenbrütig wird ein Bienenvolk dann, wenn es keine Königin mehr hat und dann Arbeiterbienen ihre Stelle einnehmen und Eier in die Waben legen. Diese sind allerdings unbefruchtet und es entwickeln sich nur Drohnen. Doch wie kann eine Königin verschwinden? Es kann vorkommen, dass sie bei der Wabenkontrolle ins Gras fällt und dann verhungert, weil sie nicht fliegen kann und zurück in den Stock kommt. Wenn es dumm läuft, kann eine Königin beim Einsetzen des Wabenrahmens aus Versehen zerquetscht werden. Daneben besteht die Möglichkeit, dass die Königin nicht oder nicht ausreichend begattet wurde oder sie einfach zu alt ist, um Eier zu legen. Doch die Königin, die ich eingesetzt hatte, war begattet und hatte in einem Volk zufriedenstellend Eier gelegt. Ein Anruf bei Imkermeister Siegfried Dietrich, seit rund 20 Jahren Fachberater für Imkerei im Regierungspräsidium Karlsruhe, hilft weiter: "Für mich gibt es in diesem Fall nur eine plausible Erklärung: Die Königin wurde vom Volk nicht akzeptiert und totgestochen." Der Experte empfiehlt mir, das Ablegervolk aufzulösen. Wieder etwas dazugelernt. Am nächsten Tag gehe ich zu meinen Bienen, trage die betreffende Zarge etwa 20 Meter weit weg vom Stand und ziehe die drei Waben heraus, die Buckelbrut aufweisen und auf denen sich die Bienen tummeln. Die anderen Waben sind leer oder nur mit einer Handvoll Bienen besetzt. Dann nehme ich den Bienenbesen, der auch Abkehrbesen genannt wird, und kehre die Bienen von den Waben ab. Normalerweise kommt der Bienenbesen bei der Honigernte zum Einsatz, wenn die vollen Waben zum Schleudern aus dem Stock genommen werden. Die Bienen mögen das Abkehren nicht und schwirren laut und nervös um mich herum, bevor sie in Richtung der verbliebenen drei Stöcke fliegen. Etwa zehn Minuten später ist die Zargenfront des zweiten Ablegervolks voll mit Bienen. Die Wächterbienen am Flugloch erkennen nun anhand des Geruchs, dass es sich um fremde Bienen handelt, die nicht zum Stock gehören. Eindringlinge werden von Wächterbienen im Normalfall abgewehrt, wenn es sein muss, auch totgestochen. Doch auch für solche Fälle hat die Natur bestens vorgesorgt: Die fremden Bienen bestechen die Wächter am Eingang kurzerhand mit einem Tropfen Honig aus ihrer Honigblase und erhalten danach Einlass in den Stock. Die "korrupte Security" garantiert also den obdachlosen Arbeiterbienen das Überleben.

