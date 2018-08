Neue Mischanlage wächst in die Höhe

Die Ausmaße der 70 Meter langen und 23 Meter breiten Halle sind mittlerweile gut zu erkennen, die Rohbauarbeiten laufen auf Hochtouren. "Mitte der 1960er Jahre hatten wir hier zehn Silos, das hat damals gereicht. Heute benötigen wir ein Mehrfaches", verdeutlicht Kronimus. Mehr als 800 Rezepturen für Produkte aus Betonstein habe das firmeneigene Labor in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Entsprechend vielfältig müssen die Natusteinsplitte und Sande sein, die in der Mischanlage zum Einsatz kommen. In der aktuellen Saison seien Grau-Töne gefragt, vor allem Anthrazit sei "der Renner", informiert Kronimus im BT-Gespräch. Je nach Architekten-Wunsch könne man bis zu zehn verschiedene Grau-Nuancen liefern. "Die Kunst einer Mischung für Betonstein besteht darin, dass sie fest, dauerhaft, optisch ansprechend und kostengünstig sein muss", bringt er den Anspruch des Unternehmens auf den Punkt. Bei der neuen Mischanlage läuft künftig nur noch ein Band, das die Betonstein-Bestandteile in die Mischanlage transportiert. In der alten Anlage gibt es drei Transportbänder. Dort ist zudem ein Becherwerk mit 49 Bechern im Einsatz. Bei jeder neuen Beschickung müssen die Becher gründlich gereinigt werden. Dies kann drei- bis viermal am Tag erforderlich sein. In der neuen Anlage wird es nur noch einen Kübel geben anstatt der 49 Becher. Dieser transportiert die einzelnen "Zutaten", die zuvor aus den Silos aufs Wiegeband gefallen sind, in den Mischer. Neben der großen Anlage gibt es noch neun weitere auf dem rund 16 Hektar großen Firmenareal. Neben einer deutlich vereinfachten Reinigung und Wartung verbrauche die neue Mischanlage weniger Energie, führt Kronimus weiter aus.

Zu den Aufträgen in der Region zählen die obere Kaiserstraße in Rastatt, in Baden-Baden die Umgestaltung des Leopoldplatzes, die Durchfahrtsstraße in Oos und die Schwarzwaldstraße. Für die barrierefreie Neugestaltung des Zentrums in Freudenstadt wurden unter anderem Blindenleitplatten geliefert. Bei der Umgestaltung von zentralen Plätzen gebe es bei den Tiefbauarbeiten oft einen zeitlichen Verzug, weil es zum einen Relikte gebe, die archäologisch gesichert werden müssten, zum anderen wisse man oft nicht genau, was im Untergrund an Versorgungsleitungen schlummert, so Kronimus. Diese zeitlichen Verzögerungen wirkten sich auf die Produktionsabläufe in Iffezheim aus, entsprechend flexibel müsse man sein. Bei der Kronimus-Gruppe, die an mehreren Standorten produziert, sind 560 Mitarbeiter beschäftigt, darunter sechs Asylbewerber. Vermittelt wurden sie über Helferkreise und das Landratsamt: "Von der Arbeitsagentur habe ich noch nie einen Anruf erhalten", sagt Kronimus.