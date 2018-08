Planung für Umgehungsstraße erneuert

(dm) - Seit mehr als zwei Jahrzehnten schwelt die Frage, wie die Umgehungsstraße Niederbühl geführt wird, jetzt liegt eine Variante auf dem Tisch, die weniger Gelände braucht und kürzer ausfällt als die im Jahr 2013 gestartete Planung. Der Gemeinderat hat dafür die Weichen gestellt, indem er den Geltungsbereich des entsprechenden Bebauungsplans verkleinert hat, um das komplexe Verfahren nun "zügig" voranzubringen, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Wann indes die Bagger rollen und die Straße gebaut werden kann - darauf gab es in der jüngsten Ratssitzung noch keine konkreten Antworten.

Nicht mehr für die Straße benötigt wird nun das Gebiet östlich der A5, wo die Umgehung einst in die bestehende L77 einmünden sollte, nachdem sie die Autobahn unterquert hatte. Aktuell ist geplant, die L77 von Rastatt aus an der Kreuzung mit der Baulandstraße - wo ein Kreisverkehr entstehen soll - am Kanal entlang hinter dem Netto-Markt vorbei zur Weiherstraße zu führen, wo sie in einem zweiten Kreisverkehr bereits in die Murgtalstraße (bestehende L77) mündet. Auf ihrem Weg berührt die Trasse, in deren Planung auch Bürgerstellungnahmen eingeflossen sind, Kulturdenkmale (unter anderem der Gewerbekanal und Reste einer alten Mühle) und ein Biotop, in dem auch die EU-weit geschützte Bachmuschel vorkommt. Wie lange das Verfahren bis zum Bau der Straße dauert, hänge daher auch davon ab, ob nach Vorprüfung eine Umweltprüfung erforderlich sein wird, wie die städtische Planerin Sandra Hentze erläuterte. Für den Bau der neuen L77 sind jedenfalls schon Finanzmittel des Landes eingestellt.