Fische verenden im Dorfbach

Forbach

Überblick über Artenvielfalt Forbach (mhr) - Vom Stellnetz in den mit Trockeneis gefüllten Eimer, dann auf die Waage. Länge und Gewicht der im Schwarzenbach-Stausee vorkommenden Fischarten werden bestimmt. Das Vorhaben ist Teil einer langfristigen Aktion: Bewertung des ökologischen Zustands (Foto: wiwa).

Baden-Baden

Konzert in Gönneranlage Baden-Baden (red) - Der Bühnenaufbau in der Gönneranlage in Baden-Baden hat am Donnerstag begonnen - eine schweißtreibende Angelegenheit. Am Freitagabend steigt nun die Aufführung "Der Fremersberg" von der Philharmonie. Beginn ist um 21 Uhr (Foto: Ernst).

Stuttgart

Fischsterben im Rhein befürchtet Stuttgart (lsw) - Temperaturen über 30 Grad und kaum Regen: In Baden-Württemberg sorgt der Sommer für große Trockenheit. Der Energieversorger EnBW hat die Leistung eines Kraftwerksblocks in Karlsruhe gedrosselt. Naturschützer befürchten bereits Schaden für Fische (Foto: dpa).