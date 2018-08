Neuer Polizeichef in Rastatt

(red) - Polizeioberrat Andreas Dahm ist neuer Leiter des Polizeireviers Rastatt. Sein Vorgänger, Polizeioberrat Heiko Baumgärtner, wechselt nach Karlsruhe. Dort wird er die vakante Stelle seines jetzigen Nachfolgers als Leiter des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt übernehmen, teilt das Polizeipräsidium Offenburg mit. Ausschlaggebend für den Ämtertausch ist die Entscheidung der Landesregierung, die Revierleiterstelle von der Besoldungsgruppe A 14 auf A 15 anzuheben. Im Zuge der landesweiten Stellenausschreibung fiel die Entscheidung des Innenministeriums auf Andreas Dahm. Der Weg führte den 50-Jährigen an den Oberrhein über die Polizei Berlin. Dort war der gebürtige Hamburger unter anderem in den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln tätig, ehe er 1993 von der Spree an den Oberrhein versetzt wurde. Nach Stationen im mittleren Polizeivollzugsdienst gelang ihm 2000 der Aufstieg in den gehobenen und sieben Jahre später in den höheren Polizeivollzugsdienst. Nach Leitung der damaligen Polizeischule in Lahr und einer einjährigen Projektarbeit beim LKA Baden-Württemberg leitete der 50-Jährige die Geschicke des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt, zu dem die Polizeiposten Beiertheim-Bulach, Rüppurr, Oberreut und Südstadt gehören.

Die bisherige Vita des Hanseaten umschließt aber auch die Leitung des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt und die des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe.