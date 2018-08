"Ihr müsst eine Geschichte erzählen"

(sb) - Über 50 junge Tänzerinnen und Tänzer unter anderem aus China, der Ukraine, Russland, der Schweiz, Ungarn und Österreich holen sich derzeit in der Badner Halle den letzten Schliff für die in der kommenden Woche in Stuttgart stattfindenden German Open. Beim "Rastatter Sommercamp" stehen neben Detailarbeit an den Choreografien auch Konditionstraining und das Feilen an der Präsentation auf dem Programm.

Seit gestern trainieren die Paare im Alter zwischen neun und 30 Jahren jeden Tag mehrere Stunden. "Morgens geht es um 8.45 Uhr mit dem individuellen Einzeltraining los", berichtet der Rastatter Tanzlehrer Ralf Müller, der die Veranstaltung organisiert. Abschluss ist an jedem der drei Abende eine Übungsnacht, bei der die Paare individuell von 19.30 bis 21 Uhr ihre Choreografien für Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive und Paso doble üben. Interessierte sind bei freiem Eintritt eingeladen, am heutigen Freitag und am morgigen Samstag zuzuschauen. "Wer Tanzsport auf hohem Niveau erleben möchte, der ist hier genau richtig", sagt Ralf Müller.

Alle Teilnehmer des Trainingslagers sind national oder international im Spitzenbereich angesiedelt. Oft geht es um kleine Details, die bei den Wertungsrichtern dann den Unterschied ausmachen. Eine der Wertungsrichterinnen ist die Rastatter Weltmeisterin Olga Müller-Omeltchenko. Sie darf deshalb nicht als Trainerin fungieren, wie ihr Ehemann Ralf Müller berichtet. Aus Russland ist die Latein-Weltmeisterin Anna Melnikova als Trainerin dabei. Ebenso wie Franco Formica aus Freiburg und Andrey Zaytsev. Der mehrfache Profiweltmeister hat selbst früher viel in Rastatt trainiert. Dass Tanzen heute immer mehr ein Hochleistungssport ist, zeigt ein Blick auf den Trainingsplan. Denn hier steht Konditionstraining sehr weit oben. "Ein Tanz ist mit einem 400-Meter-Lauf vergleichbar", sagt Ralf Müller. Wer dann weiß, dass eine Runde aus fünf Tänzen besteht und die ganz vorne platzierten Paare an einem Turniertag bis zu sechs Runden absolvieren, der weiß schnell, welche Grundausdauer hier benötigt wird. Beim "Power-Training" holen sich die Paare die entsprechende Grundlage.

Natürlich sind die einzelnen Choreographien von den Paaren seit Wochen eingeübt. "Wir arbeiten jetzt an den entscheidenden Kleinigkeiten", berichtet Müller. Dazu zählen unter anderem die bestmögliche Präsentation eines Tanzes, das Feilen an der Technik, die harmonische Bewegung zur Musik und das Zusammenspiel von Tänzerin und Tänzer als Paar. "Ihr müsst mit Eurem Tanz eine Geschichte erzählen, die die Zuschauer fasziniert", sagt Franco Formica bei seiner Übungseinheit. Dazu wird unter anderem trainiert, wie Räume zwischen den Paaren genutzt werden, wie der Blick auf den Tanzpartner gerichtet ist und wie Details harmonisch präsentiert werden. Wie die einzelnen Paare das Gelernte nun umsetzen, wird bei den German Open in Stuttgart zu sehen sein.