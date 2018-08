"Das hab′ ich alles schon einmal mitgemacht"

In der dritten Generation wird auf dem Ottersdorfer Girrlenhof Landwirtschaft betrieben. Walter Schaaf legte 1972 los, Sohn Reinhard übernahm Anfang der 90er, und vor zwei Jahren stieg mit Simon Schaaf die nächste Generation ein. Vater und Sohn gründeten eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), um den nahtlosen Übergang zu sichern. Der 57-jährige Senior-Chef, ausgebildeter Landwirtschaftsmeister, und der 30-jährige Junior-Chef, studierter Agrarwirt, glaubten einen Weg gefunden zu haben, um den Betrieb auf einem sicheren Fundament in die Zukunft führen zu können. Die Schweinezucht gaben sie schweren Herzens auf, weil die Marktpreise keinen vernünftigen Ertrag mehr zuließen. Und auf den Äckern stellten sie die Bepflanzung auf Saatgutvermehrung um. 90 Prozent umfasst dieses Geschäftsfeld.

Die Schaafs investierten - einen sechsstelligen Betrag allein in eine Beregnungsanlage im Rastatter Bruch, um der zunehmenden Trockenheit Herr zu werden. Kein einfaches Unterfangen, schließlich musste man ein aufwendiges Genehmigungsverfahren durchlaufen, hinter dem Riederhof einen Brunnen bohren und Leitungen verlegen. "Wir haben uns echt gut aufgestellt für die nächste Generation. Und das ist jetzt alles bedroht", klagt Reinhard Schaaf.

Die Nachricht, dass Daimler dem Familienbetrieb eine wichtige Existenzgrundlage zu nehmen droht, hat die Schaafs kalt erwischt. Es sind nicht mal in erster Linie die rund zwölf Hektar, die dem Autokonzern in Aussicht gestellt werden. Die beiden Landwirte sehen ihre Arbeit deshalb bedroht, weil mit der geplanten Ausweisung eines Naturschutzgebiets eine von zwei großen zusammenhängenden Anbauflächen ihrer Landwirtschaft verloren gehen. Sie schätzen, dass es um rund 50 Hektar geht - also etwa ein Viertel der von ihnen gepachteten Flächen.

Noch ist völlig offen, wie die Landwirte schadlos aus der Nummer herauskommen können. Das Regierungspräsidium hat zwar in Aussicht gestellt, dass die Landwirte Felder behalten könnten, um über eine "produktionsintegrierte Kompensation" die Flächen ökologisch hochwertiger zu nutzen. Doch die Schaafs sehen dahinter noch viele Fragezeichen, weil noch gar nicht erkennbar sei, was damit gemeint sein könnte.

Den Vorschlag von OB Hans Jürgen Pütsch, notfalls Flächen unter den Landwirten neu zu verteilen, um Härten zu vermeiden, nimmt die Familie zurückhaltend auf. Ein halbes Dutzend Haupterwerbslandwirte gebe es im Ried; da wolle man "kein böses Blut", wenn anderen Flächen weggenommen werden.

In die Sorgen um die Existenz mischt sich der Frust darüber, dass in der Diskussion die ökologische Rolle der Landwirte verkannt werde. "Ein Hektar Mais erzeugt viermal mehr Sauerstoff als ein Hektar Wald", rechnet Simon Schaaf vor, der in Nürtingen studierte und ein Jahr Berufserfahrung in Neuseeland sammelte. Vater Reinhard betont, dass all ihre Äcker PFC-frei seien. Der Versuchung, aus Kostengründen die Felder mit papierschlammhaltigen Kompost zu düngen, sei schon sein Vater Walter nicht erlegen, sagt der Senior-Chef. Von Monokultur halten die Schaafs nichts; sie fühlen sich der Fruchtfolge verpflichtet - in diesem Jahr dominieren auf der geplanten Erweiterungsfläche Wintergerste, Soja, Saatmais und Blumenwiese. Gespritzt wird nur das unumgänglich Notwendige - um so mehr Handarbeit ist gefordert.

Das spricht sich rum. "Wir können uns vor Imkern kaum retten", vermag Reinhard Schaaf gar nicht genau zu sagen, wie viel Bienenzüchter auf den Schaaf-Äckern mittlerweile Station machen.

Wie geht's weiter? Ein kleines zusätzliches Standbein legt sich der Familienbetrieb zu, indem man die alten Ställe modernisiert und für den Schweinezuchtverband als Sammelstelle für Zuchteber nutzt. Auf dem Exportweg nach Südeuropa machen sie in Ottersdorf Station, damit die Tierschutzbestimmungen für lange Fahrten eingehalten werden.

Reinhard und Simon Schaaf wünschten sich natürlich, dass das Industriewachstum nicht weiter zulasten der Landwirtschaft geht. Sie könnten sich vorstellen, dass ökologische Ausgleichsmaßnahmen in den Murgtal-Seitentälern, auf PFC-belasteten Flächen, in den Rheinauen oder auf alten Streuobstwiesen, die nicht mehr gepflegt werden, angepackt werden.

Die Familie weiß, dass nicht mehr viel Platz ist. Damals, als Daimler kam, konnten die Schaafs die Verluste ausgleichen, weil ihnen der Strukturwandel in die Hände spielte und viele kleinere Betriebe aufgaben. Eine Generation später ist so ein rettender Strohhalm nicht in Sicht. Für die Landwirte wird es im wahrsten Sinne des Wortes eng.