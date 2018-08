Kleine Meduse mit wenig Hang zur Dramatik

Elchesheim-Illingen - Endlich! Juhu! Wir, liebe Leser, können es kaum fassen. Sooooo lange hoffen wir schon. Jahr für Jahr wird gewartet - bislang vergebens. Aber jetzt hat es doch geklappt: Die BT-Lokalredaktion Rastatt kann endlich ein Sommerloch-Tier präsentieren. Na, sind Sie schon gespannt, um was es sich handelt? Um einen Alligator vielleicht (erinnert sich eigentlich noch jemand an "Sammy")? Oder um eine Schnappschildkröte? Zieht eventuell sogar ein Hai seine Bahnen in Mittelbaden? Nein, alles falsch! Das fragliche Tier (beziehungsweise die fraglichen Tiere) sind viel, viel kleiner. In etwa so groß wie ein Zwei-Euro-Stück, um genau zu sein. Lautlos gleiten sie derzeit im Wasser eines kleinen Sees dahin, dessen Ufer nur über das Gelände des Paddel-Clubs Illingen zugänglich ist. Lässig lassen sie ihre Tentakel im Wasser schweben und genießen wohl die warmen Temperaturen, die ihr Auftreten erst möglich machen. Ab Wassertemperaturen um die 25 Grad fühlen sich die exotischen Gäste nämlich erst so richtig wohl. Also gut, wir lüften das Geheimnis: Es handelt sich um Quallen, um Süßwasserquallen, um genau zu sein. Diese tragen den lateinischen Namen Craspedacusta sowerbii und sind ein waschechter Neozoon. Das heißt, die Quallen (oder angesichts ihrer Größe wohl eher "Quällchen") sind nicht von hier. Vermutlich stammen sie aus dem Jangtse-Fluss in China. Wie sie nun nach Illingen kamen, ist ein Rätsel, das wir nicht zu klären vermögen. Fest steht aber, sie scheinen sich recht gut etabliert zu haben. Noch vor zwei Wochen war der See voll von den kleinen, lustig dahinschwebenden Medusen. Wer bei Quallen nun gleich an Portugiesische Galeeren oder Würfelquallen denkt, die ja zu den giftigsten Vertreterinnen dieser Gattung zählen und für den Menschen gefährlich werden können, der sei beruhigt. "Süßwasserquallen sind äußerst harmlos", weiß Michael Speck, Tierpfleger im Vivarium des Naturkundemuseums Karlsruhe, die Gemüter abzukühlen. Man könne in Gewässern, in denen sie vorkommen, bedenkenlos baden. Übrigens kommen die Tiere, die laut Speck eigentlich gar keine richtigen Quallen sind, sondern ein Polyp (verwirrend!), inzwischen in unseren Breiten recht häufig vor. Beruhigend. Aber auch irgendwie schade. Man wünschte fast, die Süßwasserqualle hätte einen ausgeprägteren Hang zur Dramatik. Nur so ließe sie sich in den kommenden Wochen weiter zum Sommerloch-Monster ausbauen. Aber so bleiben die Touristenströme an dem Illinger Badesee wohl aus. Das Geld für Infotafeln ("Hier versetzte einst eine riesige Gift-Qualle die Bevölkerung in Angst und Schrecken!") kann getrost in andere Projekte gesteckt werden. Und der Wettbewerb, wer die schönsten Namen für die Qualle findet ("Qualli"), fällt auch aus - dafür sind es zu viele Exemplare im See. Beziehungsweise waren. Nachdem vor zwei Wochen noch alles voller Medusen war, tauchen sie inzwischen nur noch vereinzelt auf. Vielleicht sonnen sie sich einfach nicht gern im Rampenlicht - oder es ist ihnen zu warm geworden. Angesichts der derzeitigen Temperaturen ist das ja auch verständlich, irgendwie. Yvonne Hauptmann

