Schwierige Suche nach Betreuern Rastatt (sb) - Bereits zwei Tage nach dem Anmeldestart im April waren die beiden Stadtranderholungen in den ersten fünf Wochen der Sommerferien ausgebucht. "Auch in diesem Jahr sind für die drei- und die zweiwöchige Stadtranderholung insgesamt 120 Kinder angemeldet", freut sich Organisatorin Claudia Rex vom Diakonischen Werk Baden-Baden/Rastatt. Geboten wird den Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren bei der mittlerweile 41. Auflage der Stadtranderholung von Montag bis Freitag ein abwechslungsreiches Programm ganz ohne Handy und Spielekonsole. "Wir wollen vermitteln, wie schön es in der Natur ist, und wir wollen den Kindern, die im Alltag oft viele Termine haben, ein bisschen Freiraum bieten", berichtet Claudia Rex. Deshalb sei das "Freizeitparadies" in Plittersdorf der optimale Ort, den die Teilnehmer morgens gegen 9 Uhr erreichen. Zuvor sind sie mit Bussen oder von Betreuern begleitet mit der Stadtbahn angereist. Im Morgenkreis werden die Aktivitäten des Tages vorgestellt. Danach gibt es für alle erst einmal ein gutes Frühstück. Eingeteilt sind die Kinder dabei in sechs altersgerechte Kleingruppen. "Pro Gruppe haben wir einen oder zwei Betreuer", berichtet Daniela Kuhn, die wieder die dreiwöchige Freizeit leitet. Nach der ersten Woche kann sie eine positive Zwischenbilanz ziehen. Extrem schwierig sei es in diesem Jahr gewesen, engagierte Betreuer zu finden, berichtet Claudia Rex. Der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass verschiedene Schulen für angehende Erzieherinnen kein Pflichtpraktikum mehr vorsehen. Umso wichtiger ist es für die Organisatoren, auch ehemalige "Stadtrandkinder" als Betreuer zu gewinnen. So wie die 16-jährige Eva, die in diesem Jahr zum ersten Mal die Seiten gewechselt hat. "Mir hat die Stadtranderholung als Kind immer super gefallen", berichtet sie. Als Betreuerin findet sie die Freizeit nach einer Woche deutlich anstrengender. "Wir haben viel zu organisieren", sagt sie und spricht von der großen Freude, die die Stadtranderholung ihr auch in diesem Jahr wieder macht. Mit viel Spaß sind auch die achtjährige Celine und der elfjährige David dabei. Sie freuen sich vor allem über das Sportprogramm, wenn alle gemeinsam in den See baden gehen. "Bei dem heißen Sommerwetter ist das eine tolle Abkühlung", sagt auch der elfjährige Tristan, der bereits zum zweiten Mal dabei ist: "Ich finde es toll, dass wir hier Fußball spielen können und es viele verschiedene Angebote gibt", sagt er und fügt hinzu: "Alleine zu Hause würde ich nicht so viel unternehmen." Ein wichtiger Aspekt für viele Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder in den Ferien. "Bei sechseinhalb Wochen Sommerferien ist es für Berufstätige quasi nicht möglich, sich komplett um den Nachwuchs zu kümmern", weiß Claudia Rex und spricht von vielen alleinerziehenden Eltern. Damit kein Kind aus finanziellen Gründen fehlen muss, gibt es neben einem Zuschuss vom Landkreis auch Stiftungen, die die Stadtranderholung unterstützen. Zudem freuen sich die Organisatoren immer wieder über Spenden. So wurden in diesem Jahr 60 neue Liegen zur Verfügung gestellt. Doch ans Ausruhen denken die wenigsten Teilnehmer. Denn schließlich ist das Programm sehr vielfältig. Da werden unter anderem Teelichter und Stiftehalter gebastelt, T-Shirts gefärbt und es gibt ein Fußballtraining, das in den kommenden beiden Wochen in ein kleines Turnier münden soll. Denn die Kinder der ersten Stadtranderholung dürfen sich bei bestem Sommerwetter noch auf zwei weitere Wochen im Freizeitparadies freuen.

