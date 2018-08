Bekenntnisse zu Europa Bietigheim (ar) - Kräftig prallte die Sonne am Samstagmittag auf den neu geschaffenen Platz am Kreisel Malscher Straße/Badenstraße in Bietigheim, der mit einer kleinen Feierstunde offiziell eingeweiht und auf den Namen "Platz der Partnerschaften" getauft wurde. "Buon giorno, jó reggelt, guten Morgen", rief Bürgermeister Constantin Braun den zahlreichen Besuchern zu, die auch aus der italienischen Partnergemeinde Saltara und aus der ungarischen Partnergemeinde Kaposszekcsö angereist waren. Vor 15 Jahren wurden die Partnerschaften unter dem ehemaligen Bürgermeister Ernst Kopp ins Leben gerufen, zwischenzeitlich hat es viele gegenseitige Treffen gegeben. Auf dem enthüllten Partnerschaftsbaum ist auf den Richtungstafeln zu lesen, dass es nach Bietigheim-Bissingen 66 Kilometer, nach Saltara 674 Kilometer und nach Kaposszekcsö 784 Kilometer sind. (ar) - Kräftig prallte die Sonne am Samstagmittag auf den neu geschaffenen Platz am Kreisel Malscher Straße/Badenstraße in Bietigheim, der mit einer kleinen Feierstunde offiziell eingeweiht und auf den Namen "Platz der Partnerschaften" getauft wurde. "Buon giorno, jó reggelt, guten Morgen", rief Bürgermeister Constantin Braun den zahlreichen Besuchern zu, die auch aus der italienischen Partnergemeinde Saltara und aus der ungarischen Partnergemeinde Kaposszekcsö angereist waren. Vor 15 Jahren wurden die Partnerschaften unter dem ehemaligen Bürgermeister Ernst Kopp ins Leben gerufen, zwischenzeitlich hat es viele gegenseitige Treffen gegeben. Auf dem enthüllten Partnerschaftsbaum ist auf den Richtungstafeln zu lesen, dass es nach Bietigheim-Bissingen 66 Kilometer, nach Saltara 674 Kilometer und nach Kaposszekcsö 784 Kilometer sind. "Mit der Einweihung dieses Platzes wollen wir ein äußeres Zeichen setzen für unsere Partnerschaft und Freundschaft mit Kaposszekcsö und Saltara, aber es soll ebenso ein Bekenntnis zu einem geeinten Europa sein", betonte Braun. "Unsere Partnerschaft gibt uns die Fähigkeit, den Geist des wechselseitigen Austauschs zu vertiefen", sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Annachiara Mascarucci aus Saltara, die den Schüleraustausch wieder ankurbeln möchte. Als "Vorbild in der europäischen Gemeinschaft" bezeichnete Bürgermeisterin Ibolya Csapó aus Kaposszekcsö die Partnerschaft, die über Grenzen hinweg Herzen verbinde. Für sie war es der letzte offizielle Besuch als Bürgermeisterin in Bietigheim, denn bei den Wahlen im kommenden Jahr wird sie nicht mehr kandidieren. Umrahmt wurde die Feier vom Ruach-Chor unter Leitung von Katrin Düringer mit "Matona, mia cara", der ungarischen Weise "Ha folyóvíz volnék" und dem Badner Lied.

