Bestand aus kleinen Anfängen aufgebaut Von Frank Vetter Bischweier - Angefangen hat einst alles mit einer Buchausstellung im katholischen Gemeindezentrum Sankt Anna. Daraus entwickelten buchbegeisterte Menschen unter Leitung des damaligen Bischweierer Pfarrers Gebhard Heil die Katholische öffentliche Bibliothek (KÖB). In diesem Jahr feiert die Bücherei Sankt Anna, wie die öffentliche Bildungseinrichtung inzwischen heißt, ihr 20-jähriges Bestehen. Von Anfang an mit dabei beim Projekt Bibliothek ist Brunhilde Hörig. Dass Bischweier heute eine gut frequentierte Bibliothek hat, sei Pfarrer Heil zu verdanken. "Es war ihm ein Herzensanliegen", blickt die Leiterin der Einrichtung zurück. Unter Regie des Geistlichen war auch der Bau des Gemeindezentrums vorangetrieben worden, betont sie. Rund 500 Bücher kaufte die Kirchengemeinde 1998 von einer anderen katholischen Bibliothek. Das war der Grundstock. Damals hatte die Leihbücherei ihren Platz im Obergeschoss des Gemeindehauses. "Heute haben wir über 4000 Bücher, CDs, DVDs, Spiele, Zeitschriften und neuerdings auch Mangas und Graphic Novels", stellt Brunhilde Hörig stolz fest. Dass die Optikerin seit nunmehr zwei Jahrzehnten das Lesen in Bischweier fördert, geht auf ihre Zeit als Kommunionsmutter und Firmbegleiterin zurück. Da sei sie eben schon in der Kirchengemeinde engagiert gewesen, machte bei der Bibliothek mit und blieb dabei. Die Themenbreite des Leseangebots ist beeindruckend: Kinder- und Bilderbücher, Wissenswertes zum Basteln und Kochen bis hin zum Thriller. Die Bibliothek möchte nicht bloß Leihbücherei sein, die Leseförderung sei ein Schwerpunkt, betont Hörig. Die Förderung beginnt schon für Kita-Kinder, denen vorgelesen wird. Die Vorschulkids durchlaufen dann sozusagen ein Trainingsprogramm namens "Bibfit": Bei drei Besuchen lernen die Kids den groben Aufbau der Bücherei kennen, erfahren den Unterschied zwischen Bilder- und Sachbüchern und sollen den Inhalt von Bilderbüchern wiedergeben. Nach den drei Wochen erhalten sie eine Urkunde und einen Bücherausleihsack. Zweitklässler vertiefen ihr Wissen beim Lesekompass. Alle Nutzer der Bibliothek erhalten einen Leseausweis. In den 20 Jahren wurden rund 1000 Ausweise ausgestellt, bilanziert Hörig. Die Mitgliedschaft und das Ausleihen sind übrigens gratis, nur eine Mahngebühr von 50 Cent wird nach Überschreiten Leihzeit fällig. Ein sehr erfolgreiches Angebot sind die Ausleihtage für Schüler: Einmal im Monat besuchen alle Klassen der Grundschule an zwei Tagen die Bücherei, bringen ihre gelesenen Bücher zurück und nehmen neue mit. "Das ist eine tolle Sache, die Schüler freuen sich immer, wenn wir herkommen", berichtet Rektorin Elke Merzig, die gerade mit einer Klasse die Bibliothek betritt. Die Kids kennen sich aus, suchen Bücher, setzen sich und fangen schon mal an zu lesen. Um den Verleihservice überhaupt aufrechterhalten zu können, sind zwölf ehrenamtliche Helfer im Einsatz. So etwa Monika Rieger und Andrea Föry, die fast seit Beginn an mithilft. "Anfangs hatten wir noch Karteikärtchen für die Bücher, haben aber recht früh auf Computer umgestellt. Ein Jahr haben wir gebraucht, um die damals 1000 Bücher zu erfassen", blickt sie lachend zurück. Es mache immer noch Spaß. Spaß macht die Bibliotheksarbeit auch Monika Rieger noch, die ebenfalls seit Jahren zu den guten Geistern zählt. Sie ist stets da, wenn die Schüler kommen. Dass es auch den "Kunden" offenbar Freude macht, im Gemeindezentrum Literatur, Musik oder Filme auszuleihen, hat wohl auch mit der Kompetenz der Ehrenamtlichen zu tun, die ihr bibliothekarisches Wissen in Weiterbildungen ausgebaut haben, betont Hörig. Die Bibliothekstruppe ist auch außerhalb ihres "Kerngeschäfts" aktiv: Zwei Filmabende im Jahr, Autorenlesungen, Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, der Bücherflohmarkt im Rahmen des Pfarrfests oder die Teilnahme am lebenden Adventskalender und eine literarische Tapas-Weinprobe zählen zu den Angeboten.

