Volksfest-Organisatoren ziehen positive Bilanz

So gaben sich wieder angeführt von Landrat Jürgen Bäuerle zahlreiche Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderäte Vertreter von Behörden und Banken ein Stelldichein in der Festhalle. Nachdem am Wochenende bereits Delegationen aus den Partnerstädten Colli al Metauro (dem früheren Saltara) in Italien und dem ungarischen Kaposszekcsö beim Volksfest zu Gast waren, konnte Bürgermeister Braun gestern eine rund 20-köpfige Reisegruppe aus der Partnerstadt Bietigheim-Bissingen willkommen heißen. Braun dankte den Vereinen und Institutionen, die auch die 69. Ausgabe des Volksfestes zu einem Erfolg gemacht hätten.

Das war das Volksfest offenbar, wie Claudia Gärtner vom Rechnungsamt der Gemeinde und Mitglied des Organisationsteams im BT-Gespräch resümierte. Es seien zwar insgesamt etwas weniger Besucher gekommen. Die Umsatzzahlen wären aber in Ordnung gewesen. Dies bestätigte auch Caterer Frank Früh. Die Besuchszeiten hätten sich eben etwas verschoben, so Gärtner weiter. Über die Mittagsstunden seien wegen der Hitze weniger Menschen gekommen, abends jedoch sei der Besuch gut gewesen. Die Abendveranstaltungen seien wieder sehr gut angenommen worden, so Claudia Gärtner. Auch wenn mehr Festbesucher im schattigen Biergarten Platz genommen hätten, die Künstler auf der Bühne seine dennoch angetan gewesen vom Bietigheimer Volksfestpublikum.