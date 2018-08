Wenn ungebetene Gäste eine neue Bleibe brauchen

Rastatt



Nie war das Nass so begehrt Rastatt (sb) - Die 373 Teilnehmer des Extrem-Crosslaufs in Wintersdorf hatten einen klaren Vorteil gegenüber den Zuschauern: Sie durften sich bei den Hindernissen abkühlen und hatten so bei extremer Hitze wenigsten für kurze Zeit die Möglichkeit, erfrischendes Nass zu genießen (Foto: sb).