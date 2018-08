Wenn ungebetene Gäste eine neue Bleibe brauchen

(dm) - Bis Ende Juni 2019 können Postbank und Schalterservice per Mietvertrag noch im angestammten, denkmalgeschützten Rastatter Postgebäude bleiben. Für die Zeit danach steht man bereits in Verhandlungen über die Anmietung neuer Räume in der Innenstadt (Foto: ema). » - Mehr



Nicht nur Sprünge vom Wasserfall Baden-Baden (co) - Die Geroldsauer Wasserfallspringer sind ein Freundeskreis von jungen Männern, die regelmäßig gemeinsam vom Wasserfall aus in den Gumpen am Fuße springen (Foto: Hecker-Stock). Das BT war dabei. Doch sie machen noch mehr, sind in Geroldsau beliebte Helfer. » Weitersagen (co) - Die Geroldsauer Wasserfallspringer sind ein Freundeskreis von jungen Männern, die regelmäßig gemeinsam vom Wasserfall aus in den Gumpen am Fuße springen (Foto: Hecker-Stock). Das BT war dabei. Doch sie machen noch mehr, sind in Geroldsau beliebte Helfer. » - Mehr