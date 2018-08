"Henry" ist der Retter jeder spontanen Grillparty

Manch Fahrradfachgeschäft hat einen Automaten für den Verkauf von Schläuchen, neben dem Eingang eines Hauenebersteiner Hofladens an der B3 steht einer mit Obst, Gemüse, Milch und Eiern bestückter "stummer Verkäufer" . In Steinmauern jetzt also "Henry". "Unsere Mitarbeiterinnen haben sich den Namen ausgedacht", erzählt Rudi Zoller schmunzelnd. Der Metzgermeister hat nun eine Idee realisiert, die ihn seit drei Jahren beschäftigt. Auf einer Fleischereibedarfs-Messe entdeckte Zoller einen Verkaufsautomaten. Ein Kollege in Michelbach arbeite seit zwei Jahren erfolgreich mit einem solchen Gerät. Das Problem: Die Automaten sind Standgeräte und mit einer Höhe von rund 1,8 Metern, einer Breite von 1,5 Metern und einer Tiefe von einem Meter kann der Apparat nicht auf dem Gehweg vor dem Zollerschen Ladengeschäft in der Steinmauerner Hauptstraße stehen, er ist schlichtweg zu groß. Die Lösung sei schon mit großem Aufwand verbunden gewesen, erklären Rudi Zoller und seine Frau Petra. Ein Fenster links vom Eingang in das Geschäft musste für Henry weichen. Nach dreimonatiger Planung war es dann so weit, der Schlemmerautomat wurde installiert. In den variabel einstellbaren, auf drei bis fünf Grad Celsius heruntergekühlten Fächern bietet die Metzgerei Zoller etwa 30 verschiedene Artikel an. Die sind, wenn es sich nicht ohnehin um Dosenwurst handelt, in Schalen eingeschweißt. "Das geht mit dem herkömmlichen Vakuumierer nicht, wir mussten für die Ware eigens eine Verpackungsmaschine kaufen", so Rudi Zoller. Ein Vakuumierer würde die Schalen, in der das Frischfleisch oder die Bratwürste liegen, zerdrücken. Beim sogenannten Skinnen legt sich die Frischhaltefolie wie eine Haut um die Ware. So können auch Schaschlikspieße angeboten werden, was mit herkömmlichen Vakuumverpackungen nicht möglich sei, erläutert Zoller. Die Waren seien auch ein Drittel länger haltbar als herkömmlich Vakuumiertes. Der Skinner bedeutet eine Investition, die wie der Verkaufsautomat selbst im unteren fünfstelligen Bereich liegt.

Was verspricht sich das Familienunternehmen, auch Sohn und Metzgermeister Benedikt und Schwiegertochter Mira sind im Betrieb, von seinem neuen "Mitarbeiter"? Während der Sommerferien hat die Metzgerei Zoller seit diesem Jahr nur vormittags geöffnet. "So können die Kunden auch nachmittags am Automaten einkaufen. Und gerade während der Grillsaison sei der Automat sehr beliebt. "Am Sonntag hatten wir 105 Einkäufe", so Benedikt Zoller. "Der Automat kommt bei den Leuten super an", ergänzt Rudi Zoller.

Das bedeutet auch, dass "Henry" mehrmals täglich aufgefüllt werden muss. Eine App zeigt den Zollers auf dem Smartphone den "Ladezustand" an, die Verkaufsmaschine ist immer gut bestückt. Der nächsten spontanen Grillparty steht also dank "Henry" nichts mehr im Wege.