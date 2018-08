Feinabstimmung für die neue Leitstelle

(ema) - Die politischen Entscheidungen des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden sind gefallen, jetzt geht es ans technisch Eingemachte für den Aufbau der neuen Integrierten Leitstelle Mittelbaden (ILS), die ihren Sitz im Keller des Landratsamts hat. Der Umbau hat bereits Anfang des Jahres begonnen. Als Regierungspräsidentin Nicolette Kressl sich gestern ein Bild von der ILS machte, war indes von Baustelle nichts mehr zu spüren. 150 Quadratmeter hat die Leitstelle durch die Einbeziehung eines Flurs und des Hausmeisterbereichs hinzugewonnen. 1,6 Kilometer Kabel mussten verlegt werden; die Möblierung für die zusätzlichen Disponenten soll jetzt im Sommer erfolgen. Dann steht viel Feinarbeit an: Laut Kreisbrandmeister Heiko Schäfer arbeitet ein Projektteam die Aufgabenfelder Organisation, Einsatzplanung/Datenversorgung und Technik ab. Bei der Überprüfung und Synchronisierung der Bestände müssen allein 65000 Daten von Objekten zusammengeführt werden, damit ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist.

Mitte 2019 soll der Testlauf beginnen, damit die ILS zum Jahreswechsel 2019/2020 scharf gestellt werden kann, bekräftigte Landrat Jürgen Bäuerle bei der Visite der Regierungspräsidentin. Nicolette Kressl war nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hatte Förderbescheide über insgesamt 280000 Euro dabei, mit denen die Gesamtinvestition von 1,8 Millionen Euro unterfüttert werden.

Kressl, Bäuerle und der Baden-Badener Bürgermeister Alexander Uhlig unterstrichen, dass die erweiterte ILS ein deutliches Plus für die Sicherheit der Menschen bedeute und gerade bei Großschadenslagen ein effektiveres Handeln möglich sei.

Die Leitstelle ist seit 2009 für die Feuerwehren im Landkreis Rastatt sowie den Rettungsdienst in ganz Mittelbaden (Baden-Baden und Landkreis) zuständig. Die Leitstelle in der Kurstadt kümmerte sich um Feuerwehr-Notrufe in Baden-Baden. Wurde dort per 112 der Rettungsdienst alarmiert, musste das Gespräch an die ILS in Rastatt weitergeleitet werden. Ab 2020 werden alle 112-Notrufe in Mittelbaden im Landratsamt einlaufen. Derzeit registriert man rund 70000 Notrufe pro Jahr in der ILS - Tendenz steigend.

Die erweiterte ILS wird mit 26,3 Stellen ausgestattet sein (bislang 18). Für den Fall, dass die ILS einmal ausfallen sollte, wird in Baden-Baden ein zweiter Leitstellenstandort eingerichtet.