Neubau im Benz-Werk

Stuttgart

Rückruf von Durex-Kondomen Stuttgart (dpa) - Der Kondomhersteller Durex hat mehrere Chargen latexfreier Kondome zurückgerufen. Die betroffenen Präservative würden die Anforderungen an die Belastbarkeit nicht bis zum Ende der Haltbarkeit erfüllen, teilte das Unternehmen mit (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der Kondomhersteller Durex hat mehrere Chargen latexfreier Kondome zurückgerufen. Die betroffenen Präservative würden die Anforderungen an die Belastbarkeit nicht bis zum Ende der Haltbarkeit erfüllen, teilte das Unternehmen mit (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Klimafolgen abmildern Stuttgart (red) - Alle Varianten, in denen künftige Jahresmitteltemperaturen berechnet werden, weisen das Rheintal als wärmste Region des Landes aus. Mit einer Anpassungsstrategie will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) "die Verwundbarkeit des Landes mindern" (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Alle Varianten, in denen künftige Jahresmitteltemperaturen berechnet werden, weisen das Rheintal als wärmste Region des Landes aus. Mit einer Anpassungsstrategie will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) "die Verwundbarkeit des Landes mindern" (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Viel trinken an warmen Tagen Baden-Baden (red) - An warmen Tagen viel trinken und leicht verdauliche Speisen zu sich nehmen: dazu rät Prof. Hans Weidenbach, Chefarzt für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin am Klinikum Mittelbaden. Körperliche Anstrengungen sollten auch nicht zu hoch sein (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - An warmen Tagen viel trinken und leicht verdauliche Speisen zu sich nehmen: dazu rät Prof. Hans Weidenbach, Chefarzt für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin am Klinikum Mittelbaden. Körperliche Anstrengungen sollten auch nicht zu hoch sein (Foto: dpa). » - Mehr