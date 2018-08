Bühl soll Rettungsdienst übernehmen

( lsw) - Drohnen sollen Rettungskräfte im Südwesten bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat in Karlsruhe ein Drohnen-Team aufgebaut. Mit den Drohnen können unübersichtliches Gelände wie Wälder oder Wasserflächen überblickt werden (Foto: dpa). » - Mehr



Teenager attackiert Rettungskräfte Baden-Baden (red) - Ein 19-Jähriger ist am Donnerstag in Baden-Baden aus der Rolle gefallen. Nachdem er aus einer Gaststätte geflogen war, kehrte er zurück und schlug eine Scheibe ein. Rettungskräfte, die seine dabei entstandenen Wunden verarzteten, griff er sogar an.