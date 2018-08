Nach dem Aderlass geht′s zum Rundgang

Iffezheim - Außergewöhnlich war der Ort, an dem am Dienstag ein Blutspendetermin stattfand. Der DRK-Blutspendedienst hatte an die Staustufe om Iffezheim eingeladen. Das Dienstgebäude des Außenbezirks Iffezheim des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Freiburg wurde hierfür umfunktioniert.

Die Idee, für den notwendigen Blutspende-Sondertermin in den Sommerferien die Staustufe in Iffezheim zu wählen, war zunächst aus der Not geboren. Wie Andrea Palau vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen erklärte, gibt es in den Sommermonaten Mangel an geeigneten Räumlichkeiten, zumal Schulen und öffentliche Hallen geschlossen sind. Zudem, so gestand sie ein, war das technische Bauwerk am Rhein für sie schon längere Zeit ein interessantes Wunschziel.

Über den Kontakt und den Einsatz von Rolf Fritz und nach wohlwollender Zustimmung des Hauptsitzes des Amts in Freiburg konnte innerhalb kurzer Zeit das Projekt in die Tat umgesetzt werden. Unterstützung kam auch vom Leiter der Anlage, Boris Hammerle, der Räume und Mitarbeiter freistellte. Die rund 20 Helfer der DRK-Zentrale und des Ortsvereins aus Iffezheim freuten sich über die bereitwillige Unterstützung und auch über zupackende Hände beim Aufbau und der Einrichtung ihrer provisorischen Blutspendezentrale.

Ein besonderes Angebot an die Blutspender waren kostenlose Führungen an der Schleuse. In ihrer Freischicht führten Wolfram Rombach, Harald Butz und Bernd Süß Interessierte ein in die Technik und die unterschiedlichen Aspekte des Stauwerks, der Schleusen und des Schiffsverkehrs. Die Möglichkeit der Begehung in kleinen Gruppen, wo es kompetente Auskunft zu den vielen Fragen gab, wurde gerne genutzt.

Schrott-, Container- und Kiesverkehr machen die Hauptsache der Schiffe an der Iffezheimer Staustufe aus, war von Rombach zu erfahren, aber auch der Schiffstourismus nehme merklich zu. Vom Ablauf beim Schleusen eines Schiffs, Kennzeichnungen oder grundsätzlichen Themen zum Rhein und der Notwendigkeit von Staustufen, bis hin zum Besuch auf dem Schleusenturm - die rund einstündige Begehung vermittelte einen kurzweiligen Einblick in eine besondere kleine Welt direkt vor der Haustür. Ob die Blutspender auch ohne die Einladung zu den Führungen gekommen wären? Für rund die Hälfte scheint das interessante Angebot doch den Ausschlag gegeben zu haben. So räumten zwei "altgediente" Spender aus Steinmauern ein, dass sie angesichts der Temperatur von an die 37 Grad Celsius an diesem Tag wohl nicht zum Blutspenden gegangen wären, hätte es nicht die Besichtigung gegeben.

Andrea Palau und die DRK-Helfer waren nach einem schweißtreibenden Nachmittag mit dem Erfolg der gewagten Idee überaus zufrieden. Angesichts von Sommerzeit und extremer Hitze wertete man die 55 Blutspender als "sehr gutes Ergebnis". Bemerkenswert war zudem, dass zehn davon Erstspender waren. Auch seitens der Mitarbeiter an der Schleuse kam große Zustimmung, die Unterstützung für die Aktion des DRK und die Führungen haben Spaß gemacht.

Andrea Palau erinnert auch an die weiteren Blutspendetermine in der Region und ruft zur Teilnahme auf.