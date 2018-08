Erkundungsbohrungen dauern länger als erwartet

Rastatt (dm) - An der Bahnbaustelle in Niederbühl zeichnet sich ab, dass die Erkundungsbohrungen, die nähere Aufschlüsse über die Tunnel-Havarie unterhalb der Rheintalbahn vor einem Jahr geben sollen, erneut verlängert werden müssen. Damit geht dann auch eine Verlängerung der Sperrung in der Ringstraße einher. Noch in einer Pressemitteilung am Morgen war davon die Rede gewesen, dass das vertiefende Erkundungsprogramm bis Ende August laufe (das ursprünglich im Juli hätte beendet sein sollen). Nun wird es wohl in den September hinaus verlängert, möglicherweise um weitere vier Wochen. Hintergrund sei, dass man derzeit durch den Frostkörper der noch immer aufrecht erhaltenen Vereisung der havarierten Oströhre bohren müsse und dabei Neuland betrete. Dies war gestern Vormittag auf der Baustelle zu erfahren. Die Bahn hatte die Presse eingeladen, um den aktuellen Stand der Arbeiten zu zeigen. Fraglicher wird damit auch, wann das Schlichtungsverfahren zwischen Bahn und ARGE Tunnel Rastatt zur Ermittlung der Schadensursache zum Abschluss kommt, in das die Erkenntnisse aus den aktuellen Untersuchungen eingearbeitet werden müssen. Zuletzt war von frühestens Ende des Jahres die Rede. Wie berichtet, wird erst danach entschieden, wie der Tunnel weitergebaut werden und die einbetonierte, schrottreife Tunnelvortriebsmaschine geborgen werden soll - und wie die noch unbezifferte Schadenssumme auf Bahn und Baufirma verteilt wird. Forderungen von Transporteuren, denen damals für rund sieben Wochen der Transportweg über die Rheintalbahn weggebrochen war, können ebenfalls erst nach Feststellung der Ursachen und Nachweis des entstandenen Schadens geklärt werden. (dm) - An der Bahnbaustelle in Niederbühl zeichnet sich ab, dass die Erkundungsbohrungen, die nähere Aufschlüsse über die Tunnel-Havarie unterhalb der Rheintalbahn vor einem Jahr geben sollen, erneut verlängert werden müssen. Damit geht dann auch eine Verlängerung der Sperrung in der Ringstraße einher. Noch in einer Pressemitteilung am Morgen war davon die Rede gewesen, dass das vertiefende Erkundungsprogramm bis Ende August laufe (das ursprünglich im Juli hätte beendet sein sollen). Nun wird es wohl in den September hinaus verlängert, möglicherweise um weitere vier Wochen. Hintergrund sei, dass man derzeit durch den Frostkörper der noch immer aufrecht erhaltenen Vereisung der havarierten Oströhre bohren müsse und dabei Neuland betrete. Dies war gestern Vormittag auf der Baustelle zu erfahren. Die Bahn hatte die Presse eingeladen, um den aktuellen Stand der Arbeiten zu zeigen. Fraglicher wird damit auch, wann das Schlichtungsverfahren zwischen Bahn und ARGE Tunnel Rastatt zur Ermittlung der Schadensursache zum Abschluss kommt, in das die Erkenntnisse aus den aktuellen Untersuchungen eingearbeitet werden müssen. Zuletzt war von frühestens Ende des Jahres die Rede. Wie berichtet, wird erst danach entschieden, wie der Tunnel weitergebaut werden und die einbetonierte, schrottreife Tunnelvortriebsmaschine geborgen werden soll - und wie die noch unbezifferte Schadenssumme auf Bahn und Baufirma verteilt wird. Forderungen von Transporteuren, denen damals für rund sieben Wochen der Transportweg über die Rheintalbahn weggebrochen war, können ebenfalls erst nach Feststellung der Ursachen und Nachweis des entstandenen Schadens geklärt werden. Derweil scheint die Stimmung auf der Baustelle gereizt. Ein Gutachter, der die Erkundungsbohrungen mitverantwortet, verbat gestern Film- und Fotoaufnahmen von sich und seinem Team und hatte deshalb zunächst sogar die Polizei gerufen. Unterdessen sind inzwischen rund 20 Meter der Oströhre freigelegt, dort wo die Vereisung beginnt, die weiterhin rund 200 Meter Umgebung auf minus 30 Grad herunterkühlt und nicht unterbrochen werden dürfe, weil sie später noch gebraucht wird, wie Projektingenieur Holger Müller erläutert. Hier war nach dem Unglück die nun entfernte Betonplombe errichtet worden, um den intakten Tunnelbereich von der Schadensstelle abzusichern. Hier wird für die späteren Arbeiten eine Öffnung durch die Tunneldecke zur Erdoberfläche hergestellt. Sie dient dann als Rettungsweg und zur logistischen Versorgung. Mit Fräse und Meißel war dem rund 2000 Kubikmeter großen Betonpfropfen zu Leibe gerückt worden, etwa einen Meter pro Tag habe man geschafft. Bis zum Bohrkopf, der rund zehn Meter südlich der provisorischen Behelfsbrücke unter der Bahnlinie steckt, sind es rund 160 Meter. Weiterer Bericht: Blick ins Land

