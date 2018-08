Sparkasse geht unter die Bauherren

Bühl

Poller gegen Wildparker Bühl (sie) - Der sanierte Markt- und Kirchplatz ist abgeriegelt: Entlang der Hauptstraße verhindern Steinzylinder die Einfahrt (Foto: sie). Flankiert werden sie von Metallpollern, die auch an der Eisenbahnstraße stehen. Niemand soll dort mehr parken - auch nicht Gottesdienstbesucher.

Gernsbach

Vandalismus auf dem Sagenweg Gernsbach (stj) - Die Schlossbergteufel sind frustriert: Ihre in mühevoller Arbeit auf dem Sagenweg aufgestellte Informationstafel über den Ursprung des Obertsroter Fastnachtsvereins und über die Sage des Grafensprungs ist durch Vandalen mutwillig beschädigt worden (Foto: Verein).

Sasbach

Die Sternstunde von René Linderer Sasbach (hu) - 25 Jahre ist es her, als der damals 22-jährige Sasbacher René Linderer beim Bundesliga-Debüt des SC Freiburg gegen München in der Startelf stand. Noch heute schwelgt er gerne in Erinnerungen. Am Samstag wird das große Jubiläumsspiel angepfiffen (Foto: Linderer/Archiv).