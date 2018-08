"...look at me" in der Pagodenburg Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Noch sind die Fenster im Erdgeschoss der Rastatter Pagodenburg wegen Vandalismusschäden mit Sperrplatten verschalt. Aber Dietrich Walther, dessen Ausstellung der Rastatter Kunstverein heute um 17 Uhr eröffnet, findet die dadurch zusätzlich entstandene Wandfläche gar nicht schlecht. Jedenfalls bezieht er sie bei seiner Präsentation von Fotografien, Gemälden und Arbeiten in Mixed-Media-Techniken geschickt mit ein. "...look at me" hat der Berliner Künstler seine erste Ausstellung in Rastatt überschrieben. Und für ihn spiegelt sich in diesem Titel durchaus einer der Gründe wider, warum er Kunst macht. Denn natürlich will der Künstler in seinem Schaffen immer auch einen Teil seiner selbst präsentieren, sein Innerstes nach außen kehren. Das Außen wiederum wirkt auf die Bildinhalte zurück, indem sie mit der Gesellschaft interagieren. Diese Anregungen holt sich Dietrich Walther aus dem Internet. Fotos von Menschen aus den Weiten des Netzes werden zum Ausgangspunkt raffinierter Neufindungen durch digitale Bildbearbeitung. Die Verfremdungen irritieren und faszinieren zugleich. Dabei handelt es sich nicht um Porträts. "Die Dargestellten selbst interessieren mich eigentlich nicht mehr - sie sind anonym und bleiben anonym", erklärt Dietrich und geht wie zum Beweis der Ausnahme, die die Regel bestätigt, zum einzigen Selbstbildnis der Ausstellung, für das der Berliner ein Foto von sich selbst verwendet hat und es vor einen Bildausschnitt aus dem Werk einer Lieblingskollegin - Cornelia Schleime - gesetzt hat. Apropos Kollegen: Dass Pop Art sein Werk beeinflusst, kann Walther unterschreiben, auch diverse Malerfürsten der jüngeren Kunstgeschichte wirkten darauf ein. Im Obergeschoss der Pagodenburg fühlt man sich mehr noch an japanische Mangas erinnert. Auch wenn die plakativen Gemälde nicht eigentlich etwas erzählen wollen. Oder vielleicht doch? Quelle für diesen Zyklus namens "trans figures" war wieder das Internet - Pornoseiten im Besonderen. Aber keine Sorge, die Ausstellung ist trotzdem nicht peinlich und durchaus jugendfrei. "Das Pornografische habe ich aus den Bildern eliminiert", betont der Künstler. Es interessierte ihn etwas anderes: Durch extrem herangezoomte Bildausschnitte erhalten Posen, Gesten und Körperteile eine zwar nicht unbedingt sexuelle Bedeutung. Es geht aber schon um eine Art körperliche Übergriffigkeit, eine Nähe, die nicht unbedingt angenehm sein muss und die Frage, inwieweit man sie zulassen möchte und wo die Grenze ist. Dabei ist die Walthers Art der Darstellung hier äußerst reduziert. Mit wenigen Linien gelingt es ihm auf faszinierende Weise, Seelenzustände zu erfassen. Das gilt auch besonders für ein androgynes Doppelbildnis. Das Geschlecht der Person lässt Walther bewusst im Unklaren. Da verschwimmen die Grenzen zwischen Malerei und Zeichnung. Der Kohlestrich spielt denn auch eine entscheidende Rolle in Walthers Maltechnik. Er setzt seine Linien auf eine rotgrundierte Leinwand und rückt dann mit weißer Farbe gerade so nah ans Kohlenschwarz heran, dass eine feine Andeutung von Rot stehenbleibt. Die Wirkung spricht für sich. Zur Einführung heute um 17 Uhr gibt es ein Künstlergespräch. Die Ausstellung ist dann bis 2. September freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Hoffentlich bleibt sie von Vandaleneinfällen verschont. Die neue Alarmanlage funktioniert jedenfalls, wie ein versehentliches Auslösen bei den Aufbauarbeiten samt promptem Polizeieinsatz diese Woche bewiesen hat.

