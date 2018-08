Friedlich Seit′ an Seit′ Rastatt - Zuweilen sieht man sich als Mensch dem Eindruck ausgesetzt, dass sich Gottes amtliches Bodenpersonal etwas schwer damit tut, Kirche mit dieser Welt zu sein. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich manche Erdenbürger dagegen sträuben, die himmlische Botschaft anzunehmen. - Zuweilen sieht man sich als Mensch dem Eindruck ausgesetzt, dass sich Gottes amtliches Bodenpersonal etwas schwer damit tut, Kirche mit dieser Welt zu sein. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich manche Erdenbürger dagegen sträuben, die himmlische Botschaft anzunehmen. Am Mangel an symbolischen Fingerzeigen kann es nicht liegen. Kruzifixe wie jenes an der Badener Brücke haben eigentlich das Zeug zu einem gehaltvollen Hingucker, wenn man denn will. Und kann. Besagtes Flurkreuz am Fuße der Brücke hatte ja zuletzt für etwas Aufregung gesorgt. Als die Stadtverwaltung verkündete, das Kruzifix zu versetzen und ihm zum Geleit eine Stadtinformationstafel zur Seite zu stellen, stand mach' Gläubiger davor, vom heiligen Zorn gepackt zu werden. Wie so oft im Leben kam es dann doch nicht so schlimm. Weil das steinerne Monument im Zuge der Brückenerneuerung durch eine Erhöhung der Zufahrtsrampe in eine "unschöne Schieflage" geraten war, riet die Stadtplanung zu einem Seitenschritt des Gekreuzigten. Die Versetzung geschah bereits vor zwei Jahren - dieser Tage zog die Verwaltung mit der Positionierung der Werbetafel nach. Nun stellt sich umgehend die Frage, ob denn eine unzumutbare Konkurrenzsituation an dieser Stelle entstanden ist. Diese Problematisierung sind wir der Rastatter CDU schuldig, der schon aufgrund ihres Namens bei Betrachtungen in Jesu Namen eine Kernkompetenz zu attestieren ist. Der frühere oberste Rastatter Christdemokrat war vor drei Jahren ganz aus dem Häuschen geraten, weil der Gekreuzigte möglicherweise zu sehr ins Abseits geraten könnte. Seine Forderung, die Stadtinformationstafel lieber am Stadteingang bei Maquet aufzustellen, fand im Rathaus leider - wie so vieles Andere - kein Gehör. Jetzt stehen Kruzifix und Werbetafel also in der Ortsdurchfahrt Seit' an Seit' - dem Anschein nach friedlich, und das in dieser Welt. Dem Himmel sei Dank. Egbert Mauderer

