Besser mit Trinkwasser gießen

Grundwasser ersetzt Quellen Baden-Baden (hol) - Trotz der lang anhaltenden Dürreperiode herrscht in der Kurstadt kein Trinkwassermangel. Die Quellen im Stadtwald sprudeln zwar nicht mehr so ergiebig, doch das Grundwasserwerk in Sandweier sorgt beständig für Nachschub an kühlem Nass (Foto: Zeindler-Efler).