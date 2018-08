Donots als Headliner bei Malscher Festival

Die bereits groß gewachsene Veranstaltung zählt mittlerweile mehr als 40 Helfer, die das Festivalerlebnis durch ihren ehrenamtlichen Einsatz erst möglich machen. Unterstützung vor Ort bekommen die Organisatoren von Malscher Vereinen, die auch in kulinarischer Hinsicht für jeden Geschmack etwas zu bieten haben.

Inzwischen hat sich eine klare Aufgabenverteilung innerhalb des Festivalteams ergeben, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. So sind beispielsweise Tobias Heer sowie Benjamin und Oliver Rosenthal für die Infrastruktur, Marcel Rubel für das Bandmanagement, Patrick Farber sowie Nikolei Kunz für Gerätschaften, Tim Schöllkopf für Webdesign und Marketing und Jens Odenwald für Camping zuständig. Weiterhin liegt der Fokus - wie schon seit zehn Jahren - auf einem konfliktfreien Festivalwochenende für jede Generation.

Auf dem idyllisch im Wald gelegenen Festivalgelände rocken dieses Jahr an zwei Tagen neun regional und überregional bekannte Bands die zehn auf acht Meter große Open-Air-Bühne. Opener am Freitag ist die Akustik Formation Mit ohne Strom, gefolgt von der bundesweit auftretenden Band Supernova Plasmajets. Headliner am Freitagabend ist die aus dem Saarland stammende Band Surrender the Crown. Für die Saarländer sind die Bühnenbretter bei Rock im Wald nichts Unbekanntes, hier konnten sie bereits in den Vorjahren ihre gewaltige Liveperformance unter Beweis stellen.

Am Festivalsamstag eröffnet NullAchtFuffzehn, ein Newcomer aus der Hauptstadt, den Festivaltag. Weitere Bands an diesem Tag sind Tune Circus aus dem Raum Stuttgart oder die junge lokale Rockformation Adoney aus dem Murgtal. Ein weiteres Glanzlicht wird der Auftritt von Crekko, die bereits im Vorjahr eine überzeugende Show geboten haben.

Besonders freut sich das Team der Mitteilung zufolge über das Engagement von Mr. Irish Bastard. Die Irish-Folk-Band tourt auf nationalem sowie internationalem Parkett.

Der Jubiläumsheadliner kommt aus Nordrheinwestfalen und ist unter dem Namen Donots bekannt. Eine Band, die seit mehr als 20 Jahren die deutsche Rockszene prägt und begeistert. Neben etlichen Top-Ten-Alben und unzähligen Konzerten - unter anderem bei Rock am Ring, Rock im Park, dem Hurricain oder Southside Festival - sind sie auch auf den internationalen Bühnen in Europa, Japan oder den USA zu Hause.

Veranstaltungsort ist das Gelände der Schützengesellschaft in Malsch, Hinterbach 5. Der Online-Kartenverkauf läuft auf vollen Touren. Im Vorverkauf kosten das Wochenendticket für Rock im Wald 25 Euro. Karten für Samstag sind für 20 Euro zu haben. Sollte es eine Abendkasse geben, kostet der Eintritt am Freitag acht Euro, am Samstag 25 Euro. Einlass am Freitag ist gegen 18 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr (ab 16 Jahren). Das Programm am Freitag beginnt um 18.30 Uhr. Am Samstag startet die Musik um 16 Uhr.

Alle Infos zum Festival sind auf der offiziellen Festivalhomepage zu finden.

www.rock-im-wald.net