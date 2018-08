Ein Australier auf Spurensuche in Rastatt

Auf der Titelseite erkannte er einen Richter, der auch auf einigen privaten Fotos seines Vaters zu sehen sind. "I have many pictures from that time" ("Ich habe viele Bilder aus dieser Zeit"), schreibt Gielb in einer E-Mail an die Autorin aus Hügelsheim und bittet sie darum, ihm mehr Informationen zu den Kriegsverbrecherprozessen zukommen zu lassen. E-Mail-Anfragen des Badischen Tagblatts an Mike Gielb, um mehr über seinen Vater zu erfahren, blieben jedoch unbeantwortet.

Hans Joachim Fuchs aus Schwäbisch Gmünd meldete sich ebenfalls bei Eva-Maria Eberle. Ein alter Schulfreund aus Lichtenau, Peter Rittmeyer, hatte ihm den Zeitungsartikel des Badischen Tagblatts über deren Buch zukommen lassen. Fuchs' Vater war damals Pflichtverteidiger bei den Prozessen, von 1946 bis 1950 wohnte er mit seinen Eltern im Obergeschoss einer Villa in der Nähe des Bahnhofs.

"Mein Vater hat relativ gut Französisch gesprochen, er war beim D-Day für die Versorgung der deutschen Truppen verantwortlich", berichtet Hans Joachim Fuchs im BT-Gespräch.

Er ist Jahrgang 1941 und hat als kleiner Junge nicht viel von der Arbeit seines Vaters mitbekommen. Dieser habe ihn einmal ins Gefängnis in der Engelstraße mitgenommen, in dem ein Mandant inhaftiert war. Er habe am Eingang auf den Vater warten müssen, der Pförtner habe ihm zum Zeitvertreib seine Pistole in die Hand gedrückt, erinnert er sich noch.

Seine Mutter habe ihm später erzählt, dass der Vater einigen Angeklagten helfen konnte. Wurden seine Mandanten zum Tode verurteilt, dann habe er bei deren Hinrichtung anwesend sein müssen. Ein SS-Mann sei frühmorgens zur Guillotine geführt worden: "Ein französischer Offizier hat ihm dabei derart in den Rücken getreten, dass dieser der Länge nach hinfiel", hat Fuchs erzählt bekommen. Im Jahr 1950 sei die Familie nach Offenburg gezogen, wo sein Vater eine Kanzlei in der Hauptstraße hatte, in der er bis 1973 praktizierte. Fuchs über das Buch von Eberle: "Die recherchierten Geschichten haben mich beeindruckt. Ich finde es gut, dass auch die Exkursionen zu den einzelnen Orten beschrieben sind."

Eine weitere Reaktion auf das Buch kam aus Gernsbach. Michael Winterhalder, ein weitläufiger Verwandter von Bernhard Ulrich, der in den Lagern Natzweiler, Rotenfels und Haslach eingesetzt war, wollte mehr über seinen Vorfahren wissen. Ulrich war in Natzweiler an der Erschießung von sechs Briten und vier Franzosen beteiligt. Hierfür wurde er am 18. März 1947 zum Tode verurteilt und am 26. August 1947 im Bruchgraben bei Sandweier erschossen.

Der Gernsbacher schickte an Eberle eine Kopie der Abschiedskarte von Bernhard Ulrich an seinen Großvater Ludwig Fritz und außerdem ein Schwarz-Weiß-Foto des Verurteilten. Dieser soll zu seinem Großvater einmal sinngemäß gesagt haben: "Wenn wir den Krieg verlieren, bin ich dran."

Der 53-Jährige erhielt von Autorin Eberle eine Kopie der Prozessakten, wofür er ihr dankbar ist: "Über dieses Thema wurde bei uns in der Familie nie gesprochen, es herrschte all die Jahre eisernes Schweigen."