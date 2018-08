Nachtragshaushalt wahrscheinlich Malsch (ar) - Der erste Doppische Haushalt der Gemeinde Malsch wurde Ende Februar beschlossen und vom Landratsamt Karlsruhe Mitte April genehmigt. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte Kämmerer Harald Becker über den Haushaltsverzug im ersten Halbjahr 2018 und konnte die erfreuliche Nachricht überbringen, dass bisher noch keine weitere Kreditaufnahme erfolgen musste. (ar) - Der erste Doppische Haushalt der Gemeinde Malsch wurde Ende Februar beschlossen und vom Landratsamt Karlsruhe Mitte April genehmigt. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag informierte Kämmerer Harald Becker über den Haushaltsverzug im ersten Halbjahr 2018 und konnte die erfreuliche Nachricht überbringen, dass bisher noch keine weitere Kreditaufnahme erfolgen musste. Nicht nur die Verwaltung im Malscher Rathaus steht vor einem immensen Berg an Verwaltungsarbeit, auch finanziell drücken millionenschwere Vorhaben auf die Schultern der Gemeinde. Verteilt über ganz Malsch und seine Ortsteile müssen bereits begonnene und geplante Großprojekte finanziert werden. Insgesamt rund neun Millionen Euro wurden im Haushalt 2018 eingestellt für Großprojekte wie unter anderem die Hochwasserschutzmaßnahme im Ortskern, Restfinanzierung Hans-Thoma-Schule, Sanierung Alte Schmiede, Anschaffung Löschfahrzeug HLF20, Jugend- und Familienzentrum und Sanierung von Kindergärten. Harald Becker informierte das Ratsgremium nun, dass seiner Schätzung nach ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden müsse. Insbesondere die überplanmäßigen Ausgaben bei den Bauvorhaben "Villa Federbach" und Kindergarten Völkersbach bereiten den Gemeinderäten Stirnfalten. In der Sitzung am Dienstag zeigten sich die Fraktionen der CDU und Freien Wähler nicht bereit, den hierbei entstandenen Mehrkosten im sechsstelligen Bereich zuzustimmen. Das Thema wird nochmals im September im Rat behandelt. Zustimmend zur Kenntnis genommen wurden jedoch die überplanmäßigen Ausgaben für die Mietkosten der Kindergarten-Container auf dem Festplatz durch den späteren Umzug, Mehrausgaben für die Betriebskostenzuschüsse Kindergarten "Konrad Reichert" und Kindergarten "Regenbogen", Mehrkosten für den Abriss der Wohngebäude in der Römerstraße sowie für die Flüchtlingsunterbringung. Eine überplanmäßige Ausgabe entstand bei der Anschaffung des Feuerwehrlöschfahrzeugs, da der Pauschalzuschuss des Landes um 10 000 Euro hinter den Erwartungen blieb, wie Becker informierte. Doch auch auf der Einnahmeseite gibt es positive Verschiebungen. So wurden im Haushalt 7,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen angesetzt, der aktuelle Stand liegt bei 8,7 Millionen Euro. Für die Bachverdolung sind im Haushalt 4,3 Millionen Euro bereitgestellt, erwartet werden in diesem Jahr lediglich Ausgaben in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Diese Entlastung wird sich jedoch in den Folgejahren als Belastung erweisen, worauf Becker verwies. Insgesamt rechnet der Kämmerer nach aktuellem Haushaltsvollzug in Mehrausgaben und -einnahmen mit überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rund 50 000 Euro - "Villa Federbach" und Kindergarten Völkersbach nicht mitgerechnet. Aktuell hat Malsch einen Kassenbestand in Höhe von 4,08 Millionen Euro, so Becker.

