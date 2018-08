Auf der Zielgeraden Ötigheim (red) - Der Theatersommer 2018 auf Deutschlands größter Freilichtbühne befindet sich auf der Zielgeraden. Mit den Vorstellungen der Operette "Der Vogelhändler" am 19. und 26. und des Schauspiels "Der Name der Rose" am 17., 18. und 25. August, sowie den drei Gastspielabenden des Duos Marshall & Alexander vom 21. bis 23. August endet die Sommersaison bei den Volksschauspielen Ötigheim. "Wir sind zufrieden mit der aktuellen Saison, besonders die Operette ,Der Vogelhändler' erwies sich als Zuschauermagnet, hat uns aber auch sehr viel Kraft und Aufwand gekostet", resümiert Geschäftsstellenleiter Marc Moll. Weiterhin hoffe man auf gutes Sommerwetter. Während die Vorstellung des "Vogelhändlers" am Sonntag, 19. August, bereits ausverkauft ist, gibt es für alle weiteren Veranstaltungen noch Restkarten. Tickets sind jeweils am Aufführungstag ab 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse und im Internet (www.volksschauspiele.de) erhältlich. Am Sonntag, 26. August, besteht um 10 Uhr traditionell zudem die Möglichkeit auf der Freilichtbühne einen Open-Air-Gottesdienst zu besuchen. Theater im Freien gibt es bei den Volksschauspielen erst wieder ab 22. Juni 2019. Dann auf dem Spielplan: "Münchhausen - sein wahres Leben in 15 Lügengeschichten" nach einer Vorlage von Erich Kästner, Friedrich Schillers "Die Räuber", das Grimm'sche Märchen "Der gestiefelte Kater", die Festlichen Konzerte und verschiedene Gastspiele, darunter erneut Marshall & Alexander. Der Vorverkauf hierfür beginnt Anfang Dezember.

