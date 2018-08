Im Ried formiert sich Widerstand

Baden-Baden

Mit dem Rad quer durch Amerika Baden-Baden (for) - Tobias Bailer aus Baden-Baden fiebert einem ganz besonderen Abenteuer entgegen: Im Juni 2019 wird er beim Race Across America teilnehmen, dem härtesten Radrennen der Welt. Dabei fährt er in neun Tagen von der West- an die Ostküste der USA (Foto: sportshot). »

Rastatt

Landwirte sorgen sich Rastatt (ema) - Reinhard Schaaf und sein Sohn Simon vom Ottersdorfer Girrlenhof machen sich Existenzsorgen wegen der Erweiterungspläne von Daimler. Durch die Ausdehnung des Benz-Werks könnten die Landwirte bis zu 50 Hektar Anbaufläche verlieren (Foto: ema). »

Ottersdorf

Ottersdorf gewinnt Elfmeter-Krimi Ottersdorf (red) - In Runde eins blieben mit dem TC Fatihspor, den Aufsteigern FV Ötigheim (6:7 n. E. in Ottersdorf) und FV Ottersweier, dem VfB Unzhurst und dem FV Bad Rotenfels im Bezirkspokal fünf Bezirksligisten auf der Strecke - zwei andere Vereine traten erst nicht an. (Foto: toto). »

Rastatt

Abschied von der alten Schule Rastatt (dm) - Das war′s. Am Mittwoch ist mit dem letzten Schultag an der "alten" Hans-Thoma-Schule Rastatt eine Ära zu Ende gegangen. Rund 53 Jahre nach ihrer Errichtung wird sie abgerissen und neu gebaut. Die Umzugsvorbereitungen fürs Zwischenquartier laufen (Foto: dm). »