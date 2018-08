Fünf Milliarden Mark für Postkartenporto

Berlin

Fahrgäste müssen häufiger warten Berlin (dpa) - Mehr als jeder vierte Fernzug der Deutschen Bahn ist im Juli zu spät gekommen. Die Quote pünktlicher ICE und Intercity sackte auf 72,1 Prozent ab, den niedrigsten Monatswert in diesem Jahr. Die extremen Temperaturen seien dafür verantwortlich, so die Bahn (Foto: dpa).

Tokio

Hitze Gefahr für Olympia 2020? Tokio (red) - Japan macht eine beispiellose Hitzewelle zu schaffen. Mehr als 130 Menschen sind schon gestorben, 71000 weitere mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Auch den Organisatoren der Olympischen Spiele 2020 in Tokio bereitet die Hitze arge Kopfschmerzen (Foto: dpa).

Rastatt

Lehren aus dem Havarie-Desaster? Rastatt (vn) - Knapp ein Jahr nach der Tunnel-Havarie fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Die Bahn verspricht, "aus Rastatt gelernt zu haben". Beim Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) ist man ganz anderer Ansicht und fordert vor allem den Ausbau von Alternativrouten (Foto: Jehle).

Rastatt

Ursache noch immer unklar Rastatt (ml) - Auch ein Jahr nach der folgenschweren Panne auf der Rheintalbahn ist die Ursache der Tunnelhavarie in Rastatt weiter unklar. Derzeit laufen noch Erkundungsbohrungen, um den Untergrund unter die Lupe zu nehmen. Die Tunnelbohrungen selbst sind gestoppt (Foto: dpa/av).