Ehrenurkunde für den "Vogeldoktor"

(fuv) - 8077 Vögel hat Pierre Fingermann mit Unterstützung seiner Frau Verena in den vergangenen 25 Jahren bei sich aufgenommen, gepflegt und im Idealfall wieder ausgewildert. Das Engagement des Vogelexperten würdigte der Landkreis Rastatt nun mit einer Ehrenurkunde.

"Sie sind ein ganz spezieller Naturschutzwart, sie sind der Vogeldoktor", betonte der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter in seiner Laudatio auf Fingermann und blickte auf das Jahr 1993 zurück, in dem die Vogelschutz-Karriere des damals im Dienste des Landkreises Stehenden begann. Damals wurde die Vogelschutzwarte Karlsruhe-Rappenwörth geschlossen. Fingermann sei in die Bresche gesprungen, hatte dann die Idee, in seinem Haus in der Rastatter Siedlung eine Vogelpflegestation einzurichten, so Peter weiter. Eigentlich seien die Tierheime ja auch für verletzte Fundtiere zuständig, bei Vögeln sei das jedoch nicht so einfach, erläuterte er.

"Sie sind ein Aushängeschild für den Tierschutz hier in unserer Raumschaft", lobte der Erste Landesbeamte. Fingermann pflege, behandle und füttere die gefiederten Gäste nicht nur, er beringe sie auch, fuhr Peter fort. Und das 365 Tage im Jahr. Im Prinzip rund um die Uhr sei Fingermann, der im September 73 Jahre alt wird, ansprechbar. Für diesen Enthusiasmus wolle der Landkreis ihm und seiner Frau danken.

Das Schöne an ihrem Einsatz sei eben auch, dass sie und ihr Mann den Tieren so nahe sein können, sie berühren und studieren können, schildert Verena Fingermann die Faszination in der Betreuung der Vögel. Und da waren schon echte Exoten darunter: ein russischer Waldkauz, ein im Alpenraum ansässiger Steinuhu oder ein Gerfalke.

Traurige Episoden haben die Fingermanns auch immer wieder erleben müssen - so schwer verletzte Tiere, dass sie eingeschläfert oder erschossen werden mussten.

Wenn Pierre Fingermann erzählt, überwiegen jedoch die Episoden, die dem Tierfreund das Herz höher schlagen lassen. So hat er vor 15 Jahren ein Mäusebussard-Küken hochgepäppelt; die "Baden-Badenerin" nannte Fingermann den Greifvogel nach seinem Fundort. Und auch noch heute schaut die Bussarddame im Winter regelmäßig bei den Fingermanns in der Siedlung vorbei. Einmal sogar mit dem dazugehörigen Männchen und dem Bussard-Nachwuchs, erzählt die Vogelexperte des Landkreises.