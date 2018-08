Meisterleistung zwischen Ausbildung und Hobby

Herz stellte sich damit einer enormen Aufgabe, die ihre Mutter Linda als "organisatorische Meisterleistung zwischen Ausbildung und Hobby" beschreibt. Judith hatte fast täglich Proben. Über ihre hauptberuflich tätigen Kollegen sagt die Maschinenbaustudentin: "Alle waren sehr hilfsbereit und verständnisvoll, wenn Manfred Straube die Proben anhielt, um mir zu verdeutlichen, wie er sich mein Spiel vorstellt." Von der Arbeit mit Regisseur Straube habe Herz "viel mitgenommen".

Die 21-Jährige kam im Winter 2007 zum Kinderchor der VSÖ, denn "ich singe unheimlich gern, brauche den Gesang für mich als Ausgleich". Schon im Grundschulchor in Bietigheim lag ihr das Singen, am Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Durmersheim setzte sie diese Passion fort.

Das Potenzial von Judith Herz förderten die VSÖ mit Einzelunterricht bei der Kinderchorleiterin Maria Bagger. Die Weiterentwicklung der klaren Sopranstimme übernahm zunächst Christiane Götz in Steinmauern, bevor Ulrich Wagner, scheidender musikalischer Leiter der VSÖ, die Bietigheimerin coachte. Seit zwei Jahren nimmt Herz Gesangsunterricht bei Lisa Hähnel. Herz spielte 2008 ihre erste kleine Rolle auf dem Tellplatz in "Franz von Assisi". 2013 und 2014 war sie im "Schwarzwaldmädel" das Hannele, die Tochter des Domkapellmeisters. Auf der "Kleinen Bühne" spielte sie 2017 bravourös die Hauptrolle des Drachen in dem gleichnamigen Theaterstück.

Dass zwischen einer Rolle ohne Gesang und einer Operettenpartie Welten liegen, hat Herz in der Vorbereitung auf den "Vogelhändler" erkannt. "In der Operette spiele ich eine Rolle, während ich singe, und interagiere beim Singen mit den Kollegen; das war anfänglich schwierig für mich." Und wie lief es mit dem Gesang? Immerhin ist die Christel eine anspruchsvolle Nummer in einer Operette, die fast einer Mozart-Oper gleichkommt. "Es kommt alles auf die Gesangstechnik an", sagt Herz schlicht.

Das Mitstudium war zunächst nur als weiterer Ausbildungspunkt von Herz gedacht. Ein Auftritt vor Publikum stand nicht auf dem Plan. Als Krönung ihrer Arbeit durfte sie dennoch vor fast ausverkauftem Haus Ende Juni einmalig die Christel geben. Am Vorabend des großen Tags erhielt Herz einen Anruf von Manfred Straube. Er wünschte ihr viel Glück. "Das gab mir noch mal Auftrieb." Am Schluss der Aufführung urteilte das jubelnde Publikum. "Ich war unglaublich stolz, dass es den Zuschauern gefallen hatte."

Im "Vogelhändler" war Herz alternierend mit Anna Hug regulär als Kellnerin Jette besetzt und verstärkte zudem den Operettenchor.

Bei den VSÖ warten bestimmt noch interessante Rollen auf die 21-Jährige. Vielleicht sogar die Eliza Doolittle in "My Fair Lady", denn "das ist mein absolutes Lieblingsmusical und Eliza meine Traumrolle, die hoffentlich zu meiner Stimmlage passt". Aktuell lebt Judith Herz in China. In Taicang, einer Vorstadt von Shanghai, absolviert sie für drei Monate einen Teil ihres Praxissemesters in Sachen Maschinenbau.