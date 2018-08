Spatenstich für elf Mietwohnungen

Ötigheim (ar) - Die Baugenossenschaft Familienheim Rastatt führt ihre Bauaktivitäten kontinuierlich fort. Premiere ist hierbei der Standort Ötigheim, wo im Neubaugebiet "Hagenäcker II" ein neues Mehrfamilienwohnhaus entstehen soll. In dieser Woche fand der symbolische Spatenstich statt. 2016 hat die Baugenossenschaft am Bauträgerwettbewerb in Ötigheim teilgenommen und konnte ein Grundstück in der Vogesenstraße mit 1150 Quadratmetern zum Preis von 339250 Euro erwerben. Dort sollen elf familienfreundliche und barrierefreie Mietwohnungen mit insgesamt rund 900 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, wie Geschäftsführer Thomas Burkhard informierte, drei Zwei-Zimmerwohnungen und acht Drei-Zimmerwohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 68 und 90 Quadratmetern. Geplant ist eine Tiefgarage. Das Gebäude soll, wie Architekt Michael Heid informierte, im ökologischen und energiesparenden KfW-Effizienzhaus-55-Standard realisiert werden und Ende 2019 bezugsfertig sein. Laut Burkhard sind bereits erste Anfragen eingegangen, denn viele Mieter schätzen die Dauernutzungsverträge bei der Baugenossenschaft und ein lebenslanges Wohnrecht. Es gebe keine Eigenbedarfskündigungen. Familienheim investiert in das Projekt rund 2,7 Millionen Euro. Für Frühjahr ist schon das nächste Projekt geplant. Auf fast 4000 Quadratmetern zwischen Richard-Wagner-Ring und Franz-Abt-Straße sollen 40 Mietwohnungen entstehen.