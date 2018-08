Gastronomin belebt Tradition Elchesheim-Illingen (yd) - Ein großer Wunsch hat sich für Martina Küchel in diesem Sommer erfüllt. Die 42-jährige "Gastronomin mit Leib und Seele" hat sich einen Imbisswagen zugelegt und den ihrer Meinung nach "schönsten Standort der Welt" gefunden: Von mittwochs bis sonntags ist sie direkt am Sandstrand des Goldkanals auf Illinger Gemarkung an der alten Eiche anzutreffen. Küchel belebt damit eine alte Tradition wieder: An der Stelle gab es nämlich schon einmal einen Kiosk. Vor über 20 Jahren hörte der damalige Betreiber auf, der Badestrand am Goldkanal blieb unbewirtet. Seit Ende Juni hat sich das nun geändert. Küchel, die ehemals die Gaststätte des Ruderclubs Rastatt gepachtet hatte, will nach Babypause und Elternzeit nun wieder durchstarten. Ein kleiner Imbisswagen, ein Pavillonzelt, Stehtische und Biergarnituren sollen ihr Kiosk zu einem Treffpunkt für Badegäste oder Radfahrer machen. Einige der Gäste, die sich gerade eingefunden haben, machen auch Mittagspause. Nur eines stört die Idylle deutlich: das penetrante Brummen des Stromgenerators im Hintergrund. "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr im Sommer eine richtige Stromversorgung hier haben", sagt die 42-Jährige. Denn, dass sie 2019 wieder vor Ort sein wird, steht für Küchel fest. "Das hier ist nur der Probelauf fürs kommende Jahr", scherzt sie. "So einen herrlichen Arbeitsplatz findet man nicht so leicht." Im Winter würde die Elchesheim-Illingerin mit ihrem Imbisswagen gerne Arbeiter in einem Industriegebiet verköstigen - am liebsten in Durmersheim oder Muggensturm. "Ein Stellplatz, der möglichst auf einem eingezäunten Betriebsgelände liegt, damit ich meinen Imbisswagen über Nacht stehenlassen kann, wäre mein Traum." Bis Oktober will Küchel aber von mittwochs bis sonntags (jeweils ab 11.30 Uhr) noch die Sonnenanbeter am Goldkanal verköstigen, denn das, so meint sie, mache den Reiz ihrer Arbeit aus: "Ich bewirte gerne Menschen. Die Gespräche und Kontakte hier - das macht unheimlich Spaß."

