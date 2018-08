Anwohner gießen Straßenbäume

(cri) - Die besondere Gemeinschaft ist es, die Kartung von Dörfern vergleichbarer Größe unterscheidet. Und was diese Gemeinschaft jedes Jahr mit dem Kartunger Straßenfest (Foto: pr) auf die Beine stellt - seit 40 Jahren. Das nächste findet am 25. und 26. August statt. » - Mehr

Offenburg