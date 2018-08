Startschuss für aufwendigen Radwegneubau Rastatt (dm) - An der nördlichen Stadteinfahrt Rastatts (B3/36) haben neben der Bundesstraße die Vorarbeiten zur Erneuerung des dortigen Radwegs begonnen. Das lange angekündigte Projekt wird sich indes noch hinziehen: Erst Ende April/Anfang Mai kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Nachfrage des BT mitteilt. Denn der Aufwand ist groß. Für das Stück neuen Wegs mit rund 100 Metern Länge und einer Breite von drei Metern wird abseits der Bundesstraße ein eigener, neuer Durchlass durch den Bahndamm geschaffen. Bis zum Ende des Jahres wird dafür daher zunächst der Stahlbetonrahmen hergestellt, der im Frühjahr dann in den Bahndamm eingeschoben werden soll, so das RP. Dafür müsse dann, vom 21. bis 25. Februar, für rund 100 Stunden auch der Bahnverkehr gesperrt werden. Das Projekt steht schon länger auf der Agenda, denn der bestehende Radweg, der direkt an der Bundesstraße unter der Eisenbahnbrücke hindurchführt, gilt als gefährliches Nadelöhr, das beseitigt werden soll. Nachdem bereits im Winter 2015 die Fläche gerodet und im Sommer 2015 der Boden nach Kampfmitteln untersucht worden war, kam es zu Verzögerungen wegen eines konkreten, dann aber nach umfangreichen Untersuchungen doch nicht bestätigten Bombenverdachts. Dann sorgten die erforderlichen Abstimmungen mit der Bahn für weitere Verschiebungen. Im Frühjahr 2017 lag schließlich der Planfeststellungsbeschluss vor. Gestiegen sind inzwischen die Kostenberechnungen. Sie liegen nach Auskunft des RP bei drei Millionen Euro. Ursprünglich waren sie auf etwa die Hälfte geschätzt worden. Der Radweg verbindet Rastatt mit den nordwestlichen Gemeinden Ötigheim, Muggensturm, Malsch und Ettlingen.

