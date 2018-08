Tabula rasa auf Krautgärten im Bittler Von Daniel Melcher Rastatt - Die Stadt Rastatt will Tabula rasa machen auf ihren Grundstücken zwischen Bittlerweg und Murgdamm. Zwölf Pächtern, die dort der (Klein-)Gärtnerei nachgehen, ist die Kündigung ins Haus beziehungsweise in die Gartenhütte geflattert. "Form- und fristgerecht" zum 10. November, wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage bestätigte. Das Gelände soll rechtzeitig für eine spätere Bebauung vorbereitet werden, wie den (Noch-)Pächtern im Kündigungsschreiben mitgeteilt wurde. Deshalb wolle man die kleinteiligen Pachtverhältnisse frühzeitig aufheben. In der Tat ist das Krautgarten-Areal im Flächennutzungsplan als Wohnbaureservefläche vorgesehen. Konkretes, so heißt es aus dem Rathaus, sei jedoch noch nicht geplant. Die Pächter wurden daran erinnert, dass sie die Grundstücke vertragsgemäß in geräumtem und gesäubertem Zustand zu übergeben haben. Das heißt: Eventuelle Unterstände, bauliche Anlagen, Hütten, Zäune, Foliengewächshäuser, Brunnen, Regentonnen sowie Unrat sind abzubauen beziehungsweise zu entfernen. Nicht überall stößt die Stadt dabei auf das Verständnis, um das sie in der Kündigung gebeten hat. Wie ein Pächter dem BT verärgert berichtete, habe er noch im vergangenen August bei der Verwaltung angerufen, weil er seine Gartenhütte für rund 1000 Euro sanieren wollte - und schritt schließlich auch entsprechend zur Tat, nachdem er das Signal erhalten habe, dass die nächsten Jahre auf dem Areal nichts von der Stadt geplant sei. Dann kam im Frühjahr die Kündigung, ohne das Angebot einer Alternative, wie er beklagt. Nach Ansicht der Akten kann man zu dieser speziellen Aussage im Rathaus auf Nachfrage indes nichts sagen. Eine einstmals zuständige Mitarbeiterin arbeite nicht mehr bei der Stadt. Fest steht jedenfalls, dass die Krautgärten am Bittler - direkt in Nachbarschaft zur Kleingartenanlage Murgdamm - in der Vergangenheit aus Sicht der Verwaltung ein ums andere Mal Probleme aufwarfen. Beim Hüttenbau auf den Grundstücken wurden die gesetzlichen Vorgaben nicht immer eingehalten. Gartenhäuser mit Aufenthaltsraum seien im Außenbereich nämlich grundsätzlich unzulässig, nur sogenannte Geschirrhütten seien "verfahrensfrei zulässig". In Einzelfällen hatte die Stadt von Pächtern in der Vergangenheit bereits einen Teilrückbau von Hütten gefordert. Andere haben dort bereits seit vielen Jahren ihren Garten. "Seit 21 Jahren sind wir hier", sagt eine Pächterin im Seniorenalter. "Der Garten hat mich fit gehalten." Wie sie den Rückbau bewältigen sollen, das wisse sie noch nicht. Die Rückgabe der Grundstücke soll ab dem 12. November im Rahmen eines Vor-Ort-Termins stattfinden.

