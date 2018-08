Eine "verrückte" Brunnengeschichte

Auch das Rastatter Tageblatt schrieb damals vom "Pfeifferbrunnen", als es am 4. Juni 1901 von einem Rundgang über die damalige Gewerbeausstellung berichtete. Sie war Anlass für die Errichtung des Brunnens gewesen. Guido Pfeifer war zwar in der Rastatter Herrenstraße geboren, zog aber schon in jungen Jahren nach Mannheim. Seine Geburtsstadt lag ihm indes so am Herzen, dass er ihr einen Teil seines Vermögens zur Errichtung eines Brunnens vermachte. Pfeiffer war als Kürschnermeister zu Wohlstand gekommen, verarbeitete also Pelze. Er starb 1897 und hinterließ der Stadt Rastatt 5000 Mark. Der Gemeinnützige Verein in Rastatt beschloss damals, das Geld für einen Brunnen zu verwenden.

Nicht immer hatte die Stadt allerdings Freude mit dem Geschenk, und nicht jedem gefiel es. 1959 diskutierte der Gemeinderat darüber, ob man für die nötige Sanierung überhaupt noch Geld ausgeben wolle. Das BT zitierte den damaligen OB Dr. Kunz, der den Brunnen nicht gerade für ein Meisterwerk hielt, sondern eine "mehr oder weniger schlechte Imitation italienischer Architektur" darin erblickte. Es gab Überlegungen, den Pfeifferbrunnen an eine weniger prominente Stelle zu versetzen, was dann aber unterblieb.

Knapp 30 Jahre später widerfuhr dem Brunnen dann Folgendes: Die Stadt hatte den tschechischen Künstler Pavel Krbalek mit seiner Restaurierung beauftragt. Der stellte angebliche statische Probleme an den Brunnenschalen fest: Die oberen beiden Wasserbecken sollten nicht mehr betrieben werden. Der Künstler brachte dort gebogene goldfarbene Metallstäbe an, die das Wasser symbolisieren sollten. Das Nass sprudelte dann nur noch aus den Drachenköpfen am Brunnensockel.

Metallstangen

als Wasserersatz

Mitte der 90er-Jahre wurden diese markanten Wasserstrahlen aus Metall wieder entfernt. Offenbar waren die statischen Probleme dann doch nicht ganz so gravierend gewesen, wie vom Künstler behauptet, denn die Erneuerung der wasserführenden Leitung in dem Brunnen genügte, und das Wasser lief wieder.

Anfang des neuen Jahrtausends hat die Stadt den Brunnen dann im Zuge der Neugestaltung des Paradeplatzes doch noch verrückt, wenn auch nur um wenige Meter zur Fruchthalle hin. "Aus der Achse gekippt", titelte das BT damals. Denn seither liegt der Pfeifferbrunnen nicht mehr mit den drei barocken Brunnen der Kaiserstraße auf einer geraden Linie.