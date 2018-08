Neuer Rekordwert bei Übernachtungen Rastatt (red) - "Der Tourismus in der Barockstadt boomt", stellt die städtische Pressestelle fest und beruft sich dabei auf neueste Zahlen des Statistischen Landesamts, das Rastatt mit 83987 Übernachtungen im ersten Halbjahr 2018 einen neuen Rekordwert bescheinigt. "Seit 2008 steigen die Übernachtungszahlen bei uns kontinuierlich. Das zeigt: Rastatt wird immer attraktiver für Gäste aus dem In- und Ausland", freut sich Franz Reil von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing. "Zu dieser Entwicklung tragen sicher auch unsere vielen Angebote besonders für Tagestouristen und Veranstaltungen wie das tête-à-tête bei", so sein Fazit. Und: "Mit der Eröffnung des Ibis Styles Hotels haben die Übernachtungszahlen zudem noch mal einen Aufschwung erlebt." Schon im Vorjahr hatte die Barockstadt mit 78702 Übernachtungen eine Bestmarke gesetzt, die nun um 6,3 Prozent gesteigert werden konnte. Generell wird Baden-Württemberg ein immer beliebteres Urlaubsziel. Im Land nahmen die Übernachtungen der Mitteilung zufolge um 4,1 Prozent zu, im Landkreis Rastatt um zwei Prozent.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Weniger Müll pro Person verursacht Stuttgart (lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg produzieren pro Person immer weniger Müll. Das Haus- und Sperrmüllaufkommen sank im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 139 Kilogramm pro Kopf. Insgesamt stieg die Müllmenge allerdings (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg produzieren pro Person immer weniger Müll. Das Haus- und Sperrmüllaufkommen sank im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 139 Kilogramm pro Kopf. Insgesamt stieg die Müllmenge allerdings (Symbolfoto: dpa). » - Mehr