Hochwasser war und ist ein Problem

Rastatt

Viel zu erleben bei den Naturfreunden Rastatt (sawe) - Im zweiten Teil der Serie "Leben am Fluss" geht es um die Naturfreunde Rastatt, die in und um ihr Clubhaus, direkt an der Murg gelegen, den Fluss und sein Umfeld erfahrbar machen. Auf dem großzügigen Vereinsareal herrscht fast immer lebendiger Trubel (Foto: sawe). » Weitersagen (sawe) - Im zweiten Teil der Serie "Leben am Fluss" geht es um die Naturfreunde Rastatt, die in und um ihr Clubhaus, direkt an der Murg gelegen, den Fluss und sein Umfeld erfahrbar machen. Auf dem großzügigen Vereinsareal herrscht fast immer lebendiger Trubel (Foto: sawe). » - Mehr

Rastatt

Neue BT-Serie: Leben am Fluss Rastatt (dm) - Das Leben am Fluss, es ist immer in Bewegung. Rhein und Murg trennen, verbinden, ziehen an, sind Arbeitsplätze, Lebensraum und Orte der Freizeitgestaltung. In einer neuen Serie geht das BT der Frage nach, wie sich das Leben an Rhein und Murg gestaltet (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Das Leben am Fluss, es ist immer in Bewegung. Rhein und Murg trennen, verbinden, ziehen an, sind Arbeitsplätze, Lebensraum und Orte der Freizeitgestaltung. In einer neuen Serie geht das BT der Frage nach, wie sich das Leben an Rhein und Murg gestaltet (Foto: dm). » - Mehr

Bühl

Angeblich keine Hochwassergefahr Bühl (jure) - In Vimbuch droht keine Gefahr durch Hochwasser: Dies geht zumindest aus einer Karte hervor, die am Dienstag im Ortschaftsrat vorgestellt wurde. Angesichts der Erfahrungen beim Hochwasser 2013 (Foto: jure) sorgt diese Einschätzung für Unverständnis bei Bürgern. » Weitersagen (jure) - In Vimbuch droht keine Gefahr durch Hochwasser: Dies geht zumindest aus einer Karte hervor, die am Dienstag im Ortschaftsrat vorgestellt wurde. Angesichts der Erfahrungen beim Hochwasser 2013 (Foto: jure) sorgt diese Einschätzung für Unverständnis bei Bürgern. » - Mehr

Stuttgart

Klimafolgen abmildern Stuttgart (red) - Alle Varianten, in denen künftige Jahresmitteltemperaturen berechnet werden, weisen das Rheintal als wärmste Region des Landes aus. Mit einer Anpassungsstrategie will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) "die Verwundbarkeit des Landes mindern" (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Alle Varianten, in denen künftige Jahresmitteltemperaturen berechnet werden, weisen das Rheintal als wärmste Region des Landes aus. Mit einer Anpassungsstrategie will Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) "die Verwundbarkeit des Landes mindern" (Foto: dpa). » - Mehr